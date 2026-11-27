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O banqueiro Luiz Carlos Trabuco foi anunciado na quinta-feira, 26, como novo ministro da Fazenda do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, ele não foi o único a assumir a liderança do ministério.

Aos 75 anos, Trabuco é um dos representantes do mercado financeiro mais próximos de Lula. Com mais de cinco décadas de atuação no setor, é considerado uma das principais lideranças empresariais do país.

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Desde a redemocratização, diferentes nomes com passagem pelo setor bancário assumiram o comando da política econômica brasileira, como Paulo Guedes, Henrique Meirelles e entre outros

Relembre nomes ligados ao setor financeiro que comandaram a Fazenda:

Paulo Guedes

Paulo Guedes é economista e foi ministro da Economia do Brasil de 2019 a 2022, no governo Bolsonaro. Antes de assumir o governo, Guedes consolidou sua carreira no mercado financeiro com a fundação do Banco Pactual, o maior banco de investimentos do Brasil, e do JGP Hedge, um dos primeiros do país.

Foi fundador, presidente e CEO da BR Investimentos (posteriormente Bozano Investimentos, atual Crescera Private Equity, especialista em Educação e Saúde).

No setor público, ele atuou com uma agenda liberal voltada à redução da participação do Estado na economia. A reforma da Previdência, aa aceleração das privatizações, o corte de subsídios e o controle dos gastos públicos eram prioridades para o economista.

Henrique Meirelles

Henrique Meirelles foi ministro da Fazenda entre 2016 a 2018, durante o governo Michel Temer (MDB) e ex-presidente do Banco Central do Brasil no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Além da sua carreira no setor público, ele foi presidente do Bank Boston, dentre vários outros cargos executivos que ocupou no mercado financeiro, tendo posição de destaque na iniciativa privada.

Com vasta carreira reconhecida no mercado internacional, Henrique Meirelles também foi presidente mais longevo do Banco Central do Brasil. Ele carrega o status de quem conseguiu reduzir a inflação à metade no tempo que esteve à frente da instituição.

Antes de assumir a Fazenda, presidia o conselho da J&F, holding dona da JBS e do Banco Original.

Joaquim Levy

Joaquim Levy foi ministro da Fazenda em 2015, no governo Dilma Rousseff, e se destaca pela vasta experiência em organizações multilaterais nos setores público e privado. Levy presidiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil (2019) e ocupou também o cargo de CFO no Banco Mundial entre 2016 e 2019, tendo sido responsável pela estratégia financeira e gestão de ativos do Banco e das suas sucursais.

Joaquim Levy foi Vice-Presidente de Finanças e Administração (2006) do Banco Interamericano de Desenvolvimento, economista convidado do Banco Central Europeu (1999-2000) e ocupou vários cargos no Fundo Monetário Internacional entre 1992 e 1999.

Além disso, presidiu a Bradesco Asset Management, gestora de recursos do banco, de 2010 a 2014, foi secretário do Tesouro Nacional no primeiro governo Lula e secretário da Fazenda do Rio de Janeiro. Atualmente, é membro da equipe de gestão do Banco Safra.

Marcílio Marques Moreira

Marcílio Marques Moreira foi ministro da Fazenda entre 1991-1992, no governo Fernando Collor. Ele assumiu o cargo no lugar da economista Zélia Cardoso de Mello, em meio à crise deixada pelos planos Collor e pelo confisco da poupança, em 1990.

Em 1963, foi assessor do então ministro da Fazenda San Tiago Dantas, segundo informações do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

No fim de 1968, licenciou-se do Itamaraty a convite de Walther Moreira Salles e assumiu a vice-presidência do Unibanco, cargo que ocupou até 1983, quando passou a integrar o conselho de administração do banco. De 1986 a 1991, foi embaixador do Brasil em Washington, posto de onde saiu para o ministério.