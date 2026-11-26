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O preço do tomate, da cebola e do arroz se tornaram os grandes vilões da cesta básica do brasileiro nos últimos meses. Para o soteropolitano, o cenário não foi diferente, mas tem pesado ainda mais no bolso.

De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta quinta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi o tomate que liderou a alta do mês de novembro e ficou acima do nível nacional.

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O IPCA-15 é conhecido como a prévia da inflação oficial do Brasil, e mede a variação mensal de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias.

Mais um mês, mais uma alta

A fruta chegou a uma alta de 43,71% em novembro. Já a cebola segue o crescimento com 25,28% em novembro.

Nos supermercados, feiras livres, mercados e atacarejos, os alimentos registraram preços altos. Nas ceasas, o fruto está sendo cotado a até R$ 8,57 o quilo, pesando ainda mais no bolso no soteropolitano que esperava uma aliviada no mês de novembro.

Mas apesar do tomate ter puxado a alta no mês, foi a cebola que registrou maior variação de preço no acumulado do ano. Em 2026, o bulbo atingiu alta de 144,80%, enquanto o tomate registrava variação de 116,47%.

Em comparação com o nível nacional, Salvador registrou uma alta de 4,79 p.p na variação do tomate que registrou 38,92% no Brasil. Outros alimentos também registraram altas no mês, como carnes.

Confira a lista de alimentos que ficaram mais caro em novembro, em Salvador:

Tomate - 43,71%

Cebola - 25,28%

Tubérculos, raízes e legumes - 18,51%

Laranja Pera - 12%

Acém - 8,28%

Costela - 7,68%

Alcatra - 7,14%

Músculo - 7,10%

Lagarto Comum - 7,04%

Alho - 6,70%

Mamão - 6,65%

O que mais ficou caro em Salvador?

O gás de botijão também ficou caro para o soteropolitano. Em novembro, a variação chegou a 4,84%, acompanhando o reajuste de 17,5% anunciado pela Acelen, no início do mês.

Somente em 2026, a Bahia teve sete reajustes aplicados ao produto. Ao longo do ano, o preço passou por períodos de alta, redução e estabilidade, mas o novo aumento representa a maior variação positiva registrada no período.

Além do gás de botijão, a alta também alcançou o combustível doméstico, que inclui o gás de botijão/encanado.

Em Despesas Pessoais, o pacote turístico em Salvador também superou a alta do grupo em novembro, com variação de 5,85%.