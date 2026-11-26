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O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central do Brasil (BC) aprovaram na quarta-feira, 25, um pacote de medidas com objetivo de prevenir o superendividamento entre as famílias.

Em agosto deste ano, 82% das famílias brasileiras estavam com dívidas a vencer em relação a julho, — alcançando o sétimo mês de recorde consecutivo — acima dos 78,8% registrados em agosto de 2025. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

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Entre as medidas que também devem fomentar a segurança nas concessões de crédito e proteger o consumidor do comprometimento financeiro elevado, estão a contratação de crédito em canais seguros e cortes nos limites.

As novas normas entram em vigor em 1º de julho de 2027 (com exceção das regras sobre direitos creditórios, que entram em vigor em 1º de novembro de 2027), enquanto as propostas de consulta pública permanecem abertas para subsídios por 90 dias.

Confira as novas medidas:

Contratação de crédito em canais seguros (Resolução CMN 5.350):

As ofertas de crédito podem continuar por telefone ou aplicativos de mensagem, mas a efetivação do contrato só poderá ocorrer em canais eletrônicos próprios da instituição (como aplicativos e internet banking) ou via atendimento presencial autorizado

A instituição permanece obrigada a confirmar a identidade do cliente, garantir a autenticidade da operação e registrar a concordância do consumidor

Proteção a clientes com dívidas em atraso e restrição a novos créditos sem garantia:

Haverá proteção reforçada para clientes com dívidas em atraso há 90 dias ou mais em operações sem garantia ou que apresentem sinais claros de incapacidade de pagamento

Para esses devedores, as instituições não poderão aumentar a exposição em modalidades sem garantia; essas dívidas só poderão ser renegociadas, portadas para outra instituição ou trocadas por modalidades mais vantajosas ao cliente

São exceções permitidas para novos recursos: crédito com garantias reais suficientes, crédito consignado, modalidades especiais com juros reduzidos previstas em lei e operações ligadas a processos de recuperação judicial ou extrajudicial

Redução gradual de limite para uso frequente do crédito rotativo (Resolução BCB 610):

As instituições deverão reduzir gradualmente o limite do cartão de crédito dos clientes que, nos últimos 6 meses, deixaram de pagar o valor total de 3 ou meandros faturas (em meses diferentes) e financiaram o saldo no rotativo

Para mapear o uso frequente, a instituição deve considerar os cartões e as dívidas do cliente em todo o sistema financeiro

Os critérios de redução devem constar em contrato com aviso prévio ao cliente, e as restrições terminam quando o consumidor pagar integralmente 6 faturas consecutivas ou quitar o saldo devedor do rotativo

Proteção do devedor na venda de dívidas para fora do SFN (Resolução Conjunta 22):

Ao transferir empréstimos ou financiamentos para adquirentes fora do Sistema Financeiro Nacional (como FIDCs ou securitizadoras), a negociação não poderá reduzir os direitos do cliente

A instituição originadora do crédito continuará responsável pelo atendimento ao cliente, garantia de liquidação antecipada, portabilidade, quitação e prestação de informações atualizadas (como saldo devedor e encargos)

Exige-se também um prazo mínimo para a cessão dos créditos fora do SFN e a retenção de parte do risco pela instituição original

Aprimoramento da gestão interna de riscos (Resolução CMN 5.349 e Resolução BCB 608):

As instituições financeiras deverão aprimorar seus controles internos para considerar a capacidade de pagamento e o nível de endividamento dos tomadores durante todo o ciclo do crédito

Elas serão obrigadas a criar metodologias, indicadores e limites internos específicos para lidar com situações de comprometimento financeiro elevado ou excessivo

Metodologia padronizada para o Comprometimento Financeiro Individual - CFI (Edital BCB 132):

O BC submeterá a consulta pública a criação de um indicador padronizado de Comprometimento Financeiro Individual (CFI) para pessoas físicas

O CFI medirá quanto da capacidade mensal de pagamento do cliente está comprometida com obrigações financeiras, reduzindo divergências metodológicas entre instituições

Ampliação da transparência sobre o endividamento das famílias (Edital BCB 133):

Proposta em consulta pública para exigir que instituições divulguem periodicamente informações qualitativas e quantitativas sobre o endividamento

Inclui a publicação da distribuição das operações de crédito por faixas de comprometimento financeiro dos clientes

Exigências informacionais sobre securitização e FIDCs (Resolução BCB 609):