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O governo dos Estados Unidos propôs novas tarifas de importação sobre produtos brasileiros, incluindo açúcar e aeronaves, nesta quarta-feira, 25. A medida foi anunciada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) e provocou reação do governo brasileiro, que classificou a iniciativa como uma tentativa de pressionar o país durante as negociações entre os país.

Em nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), o Executivo Federal criticou a decisão norte-americana e afirmou que não cederá às ameaças. Segundo o governo, as medidas estão relacionadas a exigências envolvendo temas como o Pix, comércio digital e questões ambientais.

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"A decisão unilateral do USTR constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso. O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça", afirmou o governo.

A proposta prevê uma tarifa adicional de 10% sobre aeronaves prontas brasileiras, além de aumento das taxas de importação sobre o açúcar. As medidas, no entanto, ainda não estão em vigor e passarão por consulta pública e audiências antes de uma eventual aplicação.

Governo brasileiro critica falta de negociação

O Palácio do Planalto afirmou que os Estados Unidos não encaminharam os termos de referência necessários para o avanço das negociações, apesar das cobranças feitas pelo governo brasileiro.

"Até hoje os referidos termos de referência não foram enviados [pelos Estados Unidos] apesar das repetidas cobranças feitas pelo governo brasileiro", aponta a nota.

Na avaliação do Executivo, a nova recomendação tarifária busca pressionar o Brasil a alterar medidas regulatórias nacionais relacionadas ao sistema de pagamentos Pix, comércio digital e acordos preferenciais, entre outros assuntos.

O governo também avalia possíveis medidas de resposta, incluindo acionamentos na Organização Mundial do Comércio (OMC) e mecanismos de reciprocidade.

Quando as tarifas podem entrar em vigor?

As novas tarifas ainda dependem de um processo de consulta pública, aberto até 5 de janeiro de 2027. As audiências estão previstas para começar no fim de janeiro, a partir do dia 25, conforme o cronograma divulgado pelas autoridades norte-americanas.