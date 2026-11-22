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A polícia federal de imigração dos Estados Unidos (ICE) prendeu uma neurocientista da Universidade de Princeton e realizou uma operação que provocou tumulto e atrasou a decolagem de um voo para Los Angeles. As ações ocorreram em aeroportos americanos e fazem parte da intensificação da fiscalização migratória durante o governo do presidente Donald Trump.

Segundo informações da rede NBC e da agência Associated Press (AP), a pesquisadora chinesa Eva Yi Xie, de 24 anos, foi detida no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, quando tentava retornar a Nova Jérsei após apresentar um trabalho científico em uma conferência.

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Doutoranda do terceiro ano em neurociência na Universidade de Princeton, Eva vive nos Estados Unidos desde a adolescência. Sua família chegou ao país quando ela tinha 14 anos e apresentou um pedido de asilo que permanece pendente de análise há aproximadamente dez anos.

Denúncia

O caso foi denunciado à NBC pelo orientador da pesquisadora, o professor Carlos Brody, que questionou a detenção da estudante. De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), Eva permaneceu no país além do período autorizado pelas autoridades migratórias.

Em comunicado, o órgão afirmou que a pesquisadora entrou temporariamente nos Estados Unidos em março de 2016 e deveria ter deixado o território americano até 15 de setembro daquele ano.

O departamento também sustenta que a existência de um pedido de asilo pendente não concede, por si só, situação migratória regular à estudante.

Defesa contesta prisão de pesquisadora

A advogada Kerry Doyle, responsável pela defesa de Eva, contesta a justificativa apresentada pelo governo americano. Segundo a representante legal, a estudante tinha direito de permanecer nos Estados Unidos enquanto aguardava uma decisão sobre o pedido de asilo.

“Sua prisão e detenção não têm base legal e o ICE e o DHS estão completamente cientes”, declarou Doyle à NBC.

A defesa apresentou um pedido de habeas corpus à Justiça americana, argumentando que a pesquisadora não representa risco de fuga ou ameaça à comunidade. Os advogados também afirmam que não havia mandado judicial de prisão expedido contra ela.

Eva permanece detida na Caroline Detention Facility, no estado da Virgínia, segundo informações do ICE. A Universidade de Princeton também oferece assistência jurídica à estudante, conforme noticiado pelo jornal South China Morning Post.

Formada em ciência da computação e matemática pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), Eva desenvolve pesquisas na área de neurociência e participa da orientação de outros estudantes.

Antes da prisão, ela também estava envolvida na organização de uma conferência internacional sobre neurociência cognitiva computacional, prevista para 2027, no Reino Unido.

Governador critica polícia de imigração

O governador de Washington, o democrata Bob Ferguson, criticou a atuação do ICE e classificou a agência como “profundamente antiamericana”.

Segundo ele, os Estados Unidos precisam de um sistema de fiscalização de fronteiras que seja eficiente, ético e humano. Ferguson também informou que pretende investigar como os agentes tiveram acesso à passarela de embarque do aeroporto.

A preocupação envolve uma possível violação da legislação estadual que restringe o uso de máscaras por agentes responsáveis pela aplicação da lei.

De acordo com a Associated Press, operações de fiscalização migratória em aeroportos americanos vêm sendo registradas desde o verão do Hemisfério Norte, entre junho e setembro.

O Departamento de Segurança Interna confirmou que realiza ações para impedir que pessoas consideradas em situação migratória irregular utilizem voos domésticos para circular pelo país.

A prisão da pesquisadora de Princeton também provocou manifestações de integrantes da universidade. O orientador Carlos Brody e representantes da pós-graduação criticaram a detenção e destacaram a contribuição de Eva para a produção científica americana.