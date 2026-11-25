COMÉRCIO EXTERIOR
EUA propõem tarifa de 10% sobre aviões brasileiros e miram açúcar
Medida ocorre após impasse nas negociações comerciais e ameaça exportações da Embraer
O governo dos Estados Unidos propôs, nesta quarta-feira, uma nova rodada de tarifas contra produtos brasileiros, incluindo uma alíquota de 10% sobre aeronaves prontas. A decisão atinge diretamente a Embraer e foi justificada por Washington sob a alegação de que o Brasil não corrigiu o que os norte-americanos definem como “atos, políticas e práticas irracionais”.
De acordo com um alto funcionário do governo dos EUA, o gabinete do Representante Comercial (USTR) pretende reformular as taxas de 25% impostas em julho sobre itens brasileiros. O endurecimento ocorre diante de “divergências substanciais” que persistem mesmo após diversas rodadas de negociação ao longo do último ano.
“Frente a essa ausência de avanços, o USTR propõe uma modificação na Seção 301 vigente para pressionar o Brasil de maneira mais efetiva a revogar e corrigir os atos, políticas e práticas apontados”, afirmou o porta-voz à imprensa.
Primeiro alvo
O Brasil foi o primeiro alvo da nova estratégia comercial do presidente Donald Trump, amparada pela Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 — legislação voltada ao combate a práticas consideradas desleais.
O pacote anterior de sobretaxas globais de Trump, decretado sob lei de emergência e que chegava a 50% para produtos brasileiros, havia sido derrubado pela Suprema Corte dos EUA em fevereiro.
Aviação e açúcar na mira
Atualmente isentas de tributação nos Estados Unidos, as aeronaves finalizadas ocupam o quarto lugar na pauta de exportações do Brasil para o mercado norte-americano. A eventual taxação em 10% representa um revés significativo para a indústria aeroespacial brasileira.
O plano de Washington estabelece ainda uma nova alíquota para o açúcar bruto e orgânico brasileiro importado fora do sistema de cotas. O objetivo é fechar brechas e impedir que o produto entre nos EUA por meio de operações trianguladas com países terceiros.
Queixas sobre o Pix e reação na OMC
De acordo com a fonte norte-americana, a medida busca ampliar o poder de barganha dos EUA e garantir condições equitativas para empresas e trabalhadores locais, embora o canal de diálogo siga aberto para um “acordo mútuo vantajoso”.
A lista de queixas de Washington inclui desde o avanço do desmatamento ilegal até o funcionamento do Pix. Para a Casa Branca, o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos prejudica as operadoras de cartões de crédito. Brasília rejeita todas as acusações.
A ofensiva comercial deve gerar forte reação diplomática. Na terça-feira, o governo brasileiro havia solicitado a abertura de um painel de controvérsias na Organização Mundial do Comércio (OMC) para contestar as tarifas de julho, mas a iniciativa foi bloqueada pelos EUA no mesmo dia.
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Falta de respostas
Apesar de encontros realizados no último ano — inclusive entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva —, Washington sustenta que não houve resposta às demandas.
Em julho, após tratativas sem acordo, os EUA haviam mantido isenções para carne bovina, café e aviões. Paralelamente, os norte-americanos também propuseram uma taxa extra de 12,5% em outra investigação da Seção 301, ligada a questões trabalhistas nas cadeias de suprimentos.