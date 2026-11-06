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AVIAÇÃO EXECUTIVA

Piloto ganha cinco horas em jato Embraer para viajar com a família

Rob Milner completou uma década ne empresa de vialção aerea e ganhou cinco horas de voo

Brenda Roberta
Por
Imagem ilustrativa da imagem Piloto ganha cinco horas em jato Embraer para viajar com a família
Foto: Divulgação – Nicholas Air

Após dez anos de serviço na Nicholas Air, o piloto Rob Milner foi recompensado com cinco horas de voo em um jato Embraer Phenom 300E para viajar com a família a qualquer destino escolhido por eles.

O presente foi concedido pela empresa de táxi-aéreo norte-americana como forma de reconhecer a trajetória do comandante e permitir que ele vivenciasse, ao lado dos familiares, a experiência oferecida diariamente aos clientes.

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A proposta partiu do fundador e CEO da Nicholas Air, NJ Correnti, que explicou a intenção de inverter os papéis e colocar os pilotos na posição de passageiros.

“Com o prêmio por dez anos de serviço, eu quis inverter os papéis. Em vez de coordenar a missão da cabine de comando, queria que nossos pilotos e suas famílias experimentassem nosso serviço de alto padrão como clientes”, afirmou.

Comandante celebra uma década na empresa com voo em família

Milner aproveitou o benefício para levar a esposa e os filhos ao casamento de um familiar. Para o comandante, compartilhar a experiência com a família tornou a viagem inesquecível.

“Nos últimos dez anos, garanti que nossos clientes tivessem um voo impecável. Mas ver minha esposa e meus filhos entrarem na cabine de passageiros para ir a um casamento da família foi completamente surreal. Ver a expressão deles ao experimentar o nível de serviço que ofereço todos os dias é uma lembrança que guardarei para sempre”, contou.

A empresa afirma que a iniciativa integra sua política de valorização e retenção de pilotos, com uma proposta que também contempla os familiares dos profissionais.

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Embraer funcionário mundo

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