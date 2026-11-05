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PÂNICO NO CÉU

Caos no ar da Europa: entenda o que provocou alerta de bomba em voos comerciais

Ocorrências em rotas para Roma e Varsóvia fecharam aeroporto e mobilizaram Forças Aéreas

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Aviões de passageiros da Austrian Airlines estão estacionados no aeroporto de Schwechat, ao sul de Viena
Aviões de passageiros da Austrian Airlines estão estacionados no aeroporto de Schwechat, ao sul de Viena - Foto: GEORG HOCHMUTH/AFP

O tráfego aéreo sobre a Europa voltou a ser severamente afetado por uma onda de falsas ameaças de bomba nesta quinta-feira, 5. As ocorrências mobilizaram aeronaves das Forças Aéreas de países como Itália e França, além de provocar o desvio de rotas e o pouso forçado de aviões comerciais em múltiplos destinos do continente.

Em um dos episódios mais graves do dia, uma rota entre Helsinque (Finlândia) e Roma (Itália) precisou ser escoltada até a capital italiana por um caça de combate. Após o pouso, a aeronave foi isolada e inspecionada por especialistas em explosivos.

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Desvios emergenciais e mobilização de caças

Outro incidente envolveu uma rota que partiu de Milão com destino a Varsóvia, na Polônia. Diante do alerta de segurança, o avião precisou ser desviado para Viena, na Áustria. A companhia responsável informou em nota que a manobra seguiu rigorosamente os protocolos de segurança exigidos.

Uma terceira ocorrência foi registrada em um voo que conectava Dublin (Irlanda) a Roma. A aeronave — identificada pela plataforma de rastreamento FlightRadar como pertencente à frota da Aer Lingus — teve sua rota alterada para a França, onde recebeu escolta de um avião militar até o procedimento de aterrisagem.

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Terceiro dia consecutivo de onda de ameaças

Os incidentes registrados nesta quinta-feira marcam o terceiro dia de caos no espaço aéreo europeu:

  • Segunda-feira: Um voo que partiu de Luton (Londres) com destino a Sófia (Bulgária) foi forçado a realizar um pouso de emergência em Budapeste, na Hungria, após alerta de artefato a bordo.
  • Terça-feira: Cerca de 10 voos comerciais enfrentaram ameaças de bomba. Os alarmes falsos provocaram o fechamento temporário do aeroporto de Varsóvia e a decolagem de caças da Força Aérea Italiana para interceptação e proteção dos aviões.

As autoridades de aviação civil dos países afetados mantêm os protocolos de varredura ativados, enquanto os serviços de inteligência investigam a origem dos sucessivos alarmes falsos que paralisaram o tráfego europeu.

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  • Esta fotografia mostra uma placa indicando a Base Aérea 105 de Évreux-Fauville, local para onde uma aeronave — que seguia de Dublin para Roma — foi desviada e escoltada por aviões militares após uma suposta ameaça de bomba
  • Uma aeronave da Lufthansa passa por aviões da Ryanair e de companhias búlgaras no aeroporto Vassil Levski, em Sófia, no dia 5 de novembro de 2026.
  • Funcionários abrem os compartimentos de bagagem da aeronave da Aer Lingus, que seguia de Dublin para Roma e teve sua rota alterada, sendo escoltada por aeronaves militares após uma suposta ameaça de bomba, na Base Aérea de Evreux-Fauville
  • Aeronaves da Ryanair e de companhias búlgaras são vistas no aeroporto Vassil Levski, em Sófia, no dia 5 de novembro de 2026. Três aviões da Ryanair que seguiam para Sófia, procedentes de Madri, Copenhague e Londres-Stansted, foram alvo de ameaças de bomba
  • Aviões de passageiros da Austrian Airlines estão estacionados no aeroporto de Schwechat, ao sul de Viena, em 5 de novembro de 2026, após diversas ameaças de bomba a companhias aéreas na Europa.
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europa tráfego aéreo voos

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