Caos no ar da Europa: entenda o que provocou alerta de bomba em voos comerciais

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O tráfego aéreo sobre a Europa voltou a ser severamente afetado por uma onda de falsas ameaças de bomba nesta quinta-feira, 5. As ocorrências mobilizaram aeronaves das Forças Aéreas de países como Itália e França, além de provocar o desvio de rotas e o pouso forçado de aviões comerciais em múltiplos destinos do continente.

Em um dos episódios mais graves do dia, uma rota entre Helsinque (Finlândia) e Roma (Itália) precisou ser escoltada até a capital italiana por um caça de combate. Após o pouso, a aeronave foi isolada e inspecionada por especialistas em explosivos.

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Desvios emergenciais e mobilização de caças

Outro incidente envolveu uma rota que partiu de Milão com destino a Varsóvia, na Polônia. Diante do alerta de segurança, o avião precisou ser desviado para Viena, na Áustria. A companhia responsável informou em nota que a manobra seguiu rigorosamente os protocolos de segurança exigidos.

Uma terceira ocorrência foi registrada em um voo que conectava Dublin (Irlanda) a Roma. A aeronave — identificada pela plataforma de rastreamento FlightRadar como pertencente à frota da Aer Lingus — teve sua rota alterada para a França, onde recebeu escolta de um avião militar até o procedimento de aterrisagem.

Terceiro dia consecutivo de onda de ameaças

Os incidentes registrados nesta quinta-feira marcam o terceiro dia de caos no espaço aéreo europeu:

Segunda-feira : Um voo que partiu de Luton (Londres) com destino a Sófia (Bulgária) foi forçado a realizar um pouso de emergência em Budapeste, na Hungria, após alerta de artefato a bordo.

: Um voo que partiu de Luton (Londres) com destino a Sófia (Bulgária) foi forçado a realizar um pouso de emergência em Budapeste, na Hungria, após alerta de artefato a bordo. Terça-feira : Cerca de 10 voos comerciais enfrentaram ameaças de bomba. Os alarmes falsos provocaram o fechamento temporário do aeroporto de Varsóvia e a decolagem de caças da Força Aérea Italiana para interceptação e proteção dos aviões.

As autoridades de aviação civil dos países afetados mantêm os protocolos de varredura ativados, enquanto os serviços de inteligência investigam a origem dos sucessivos alarmes falsos que paralisaram o tráfego europeu.