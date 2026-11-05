Famosa marca de moda futurista encerra atividades após crise financeira

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A marca francesa de moda e tecnologia que conquistou o cenário global anunciou o encerramento definitivo de suas atividades nesta quarta-feira, 4. O comunicado oficial foi publicado no Instagram pelos fundadores da grife, Arnaud Vaillant e Sébastien Meyer, colocando fim a meses de incertezas no mercado da alta-costura.

A empresa enfrentava uma severa crise desde junho, quando entrou oficialmente em recuperação judicial. De acordo com a imprensa especializada do setor de moda, os dirigentes acusavam o acionista majoritário de suspender repasses e atrasar valores devidos por vários meses.

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Disputa com acionista e colapso financeiro

A trajetória da grife com seu principal investidor começou em 2019, quando a empresa de investimentos em marcas jovens assumiu o controle acionário do negócio. A parceria viabilizou o relançamento da marca — que esteve inativa entre 2015 e 2018 —, mas o relacionamento se deteriorou gravemente nos últimos anos.

Com o acúmulo de problemas de caixa e a interrupção dos pagamentos, a grife chegou a cancelar sua participação na Semana de Moda de Paris em março deste ano, sinalizando o ápice da crise com a controladora.

Ascensão meteórica, cultura geek e desfiles virais

Entre 2019 e 2024, a grife francesa registrou um crescimento fulgurante no mercado global. O estilo inovador, marcado por estética futurista, referências aos videogames e à cultura geek, rapidamente se tornou fenômeno de vendas e engajamento nas redes sociais.

O sucesso da marca foi impulsionado por apresentações históricas na passarela, que contaram com a participação de ícones da moda e da cultura pop, como as modelos e empresárias Bella Hadid e Kylie Jenner.

Apesar da forte apelo junto ao público jovem e da repercussão internacional dos desfiles, a desestruturação financeira acelerada inviabilizou a continuidade do negócio no mercado internacional.