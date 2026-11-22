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O diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Jay Clayton, afirmou neste domingo, 22, que o país deve enfrentar novas falhas tecnológicas durante a substituição de sistemas antigos. Em entrevistas aos programas “State of the Union”, da CNN, e “This Week”, da ABC, ele alertou que o processo de atualização pode provocar instabilidades.

“E, como parte dessa atualização em andamento, teremos falhas, lacunas e interrupções no serviço. Isso vai acontecer”, declarou.

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A declaração ocorre dias após o presidente Donald Trump atribuir uma sequência recente de falhas às atualizações dos sistemas de empresas. Clayton afirmou que as mudanças são necessárias para melhorar o desempenho das plataformas e reforçar a segurança cibernética.

Neste mês, uma série de falhas atingiram diferentes setores nos Estados Unidos. Entre eles estão a paralisação nacional do tráfego aéreo, uma pane da Microsoft que afetou o envio e recebimento de e-mails, falhas em grandes bancos e uma interrupção temporária na rede da Agência de Segurança Nacional (NSA).

À ABC, Clayton afirmou que as interrupções não foram resultado de ataques coordenados ou patrocinados por governos estrangeiros. Sobre as invasões cibernéticas ao FBI e ao Departamento de Agricultura, o diretor não quis comentar e disse esperar que as investigações apresentem respostas “no devido tempo”.