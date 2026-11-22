O preço de um videogame pode até ser o mesmo em diferentes países, mas o esforço necessário para comprá-lo muda de acordo com a renda de cada população. No Brasil, um trabalhador com rendimento médio precisa dedicar cerca de 27 horas de trabalho para adquirir a edição Standard de GTA 6. Nos Estados Unidos, o mesmo cálculo resulta em apenas 2,6 horas, uma diferença de aproximadamente 10 vezes.

Os dados são de um levantamento da Leonida Labs, projeto independente que compara o preço oficial do jogo com os salários praticados em diferentes países.

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O estudo considera a remuneração média bruta por hora e o valor local da edição Standard, que custa R$ 449,90 no Brasil e US$ 79,99 nos Estados Unidos.

GTA 6 consome quase quatro dias de trabalho dos brasileiros

As 27 horas estimadas para comprar o jogo no Brasil equivalem a aproximadamente três dias e meio de jornadas de oito horas. Na prática, o trabalhador brasileiro precisa dedicar quase quatro jornadas completas para adquirir o título da Rockstar Games.

Nos Estados Unidos, por outro lado, as 2,6 horas necessárias representam pouco mais de um quarto de uma jornada de oito horas. A diferença evidencia como o poder de compra influencia o peso do preço de um mesmo produto em diferentes economias.

Para chegar ao resultado brasileiro, a Leonida Labs considerou uma renda média mensal de R$ 3.738. No caso dos Estados Unidos, o levantamento utilizou rendimento médio de US$ 5.421 por mês.

Brasil fica entre os países onde GTA 6 exige mais horas de trabalho

A diferença também aparece na posição ocupada pelo Brasil no ranking da Leonida Labs. Entre os 34 países com dados disponíveis de renda média, o país aparece na 29ª colocação, considerando o número de horas necessárias para comprar o jogo. Quanto menor o tempo exigido, maior é a acessibilidade do produto em relação à renda local.

Os Estados Unidos, por sua vez, ocupam a sexta posição. A Dinamarca apresenta o menor tempo de trabalho entre os países avaliados: 1,8 hora para comprar a edição Standard.

O levantamento também considera o salário mínimo como outra forma de comparação. Nesse recorte, o brasileiro precisa trabalhar 61 horas para comprar GTA 6, enquanto um trabalhador que recebe o piso federal americano precisa de 11 horas.

A metodologia divide o preço local do jogo pelo valor da remuneração por hora. Os salários considerados são brutos, sem descontos de impostos, e o cálculo não leva em conta promoções ou despesas pessoais. A pesquisa também não contempla trabalhadores informais.

A comparação, portanto, não representa a realidade individual de todos os profissionais, mas indica como o preço do lançamento pesa de maneira diferente no orçamento de trabalhadores de cada país.