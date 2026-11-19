A expectativa pelo lançamento de GTA VI ultrapassou os limites da comunidade gamer. Considerado um dos jogos mais aguardados da história dos videogames, o novo título da Rockstar Games chegou nesta quinta-feira, 19, com lançamento à meia-noite. A espera de 13 anos desde o jogo anterior transformou a estreia em um acontecimento que movimenta fãs, empresas e até instituições ao redor do mundo.

Em Salvador, a expectativa também chegou às universidades. No Campus Tancredo Neves, a Unifacs preparou uma estrutura para que os estudantes possam experimentar o novo jogo dentro da instituição. A ação começou na quarta-feira, 18, primeiro com um esquenta de outros jogos. Depois, seguiu madrugada afora, com o lançamento de GTA VI às 0h, até aproximadamente às 3h. Mais de 40 alunos participaram.

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A iniciativa foi idealizada por Cleidson Bento, coordenador de operação da universidade, e Matheus Lins Rocha, coordenador do curso de Direito da Unifacs, e surgiu a partir de uma solicitação dos próprios estudantes. Mais do que disponibilizar um videogame durante o lançamento, a proposta faz parte de um projeto para criar um espaço gamer no campus.

A ideia também passa pela relação entre professores e alunos. Matheus aponta que atividades desse tipo podem ajudar a aproximar os dois públicos, reduzindo a formalidade que costuma marcar o ambiente acadêmico. Integração, bem-estar e sentimento de pertencimento estão entre os aspectos considerados na proposta.

"Claro que inicialmente o pensamento foi a ideia de integrar os alunos, trazer um senso de pertencimento dos alunos à instituição", explicou Matheus. "A gente resolveu não só trazer uma perspectiva de integração, mas também relacionar isso à ideia da pesquisa, que é um dos pilares da universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão", acrescentou.

A partir dessa proposta, o coordenador também criou um grupo de pesquisa voltado à análise jurídico-filosófica de GTA VI, tendo como referência a obra Justiça: O que é fazer a coisa certa, do filósofo Michael Sandel, professor da Universidade de Harvard. Segundo Matheus, o grupo foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e busca relacionar o entretenimento à pesquisa acadêmica em Direito.

"É uma forma de a gente pensar e ir fora da caixa e trazer inovação para o Direito, no sentido de fazer com que eles discutam as teorias da justiça e a filosofia do Direito a partir dos dilemas éticos do GTA", explicou.

Estudantes na expectativa para lançamento do jogo - Foto: Arquivo pessoal

De acordo com o coordenador, a iniciativa foi inspirada em uma experiência da Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, que utiliza jogos da franquia GTA para abordar períodos da história norte-americana. Na Unifacs, entretanto, o objetivo será explorar os dilemas éticos do universo do jogo a partir das diferentes teorias da justiça.

"A ideia é um pouco parecida aqui, só que, em vez da história, a gente vai estudar a filosofia do Direito. Vamos utilizar o GTA VI para verificar os dilemas éticos e, a partir disso, discutir as diferentes teorias da justiça trazidas no livro de Michael Sandel", afirmou.

Como funcionou?

Para colocar a ideia em prática, a universidade organizou uma estrutura com consoles de videogame. A previsão inicial era contar com dois PlayStation 5, mas o planejamento passou a considerar a ampliação para quatro aparelhos, além de um Xbox. A dinâmica prevê sessões de aproximadamente 30 minutos no prólogo, e divisão no chamado mundo aberto do jogo, permitindo que diferentes estudantes tenham acesso à experiência.

Como é o novo GTA VI?

Treze anos após a chegada de GTA V, a Rockstar Games apresentou uma nova aventura ambientada em Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami, nos Estados Unidos. Desta vez, a história acompanha Jason Duval e Lucia Caminos, um casal que acaba envolvido em uma conspiração criminosa após um assalto malsucedido.

A trama se desenvolve em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida, e acompanha os protagonistas em meio a perseguições, roubos e conflitos com o mundo do crime. A relação entre Jason e Lucia também ocupa um papel central na narrativa, com os personagens precisando confiar um no outro para enfrentar os perigos que surgem ao longo da história.

O novo título mantém uma das principais características da franquia: a liberdade para explorar um mundo aberto. Além das missões que conduzem a narrativa, os jogadores podem percorrer diferentes ambientes, dirigir veículos e interagir com o universo virtual. A proposta combina ação, aventura e elementos de sátira social, marcas registradas da série.

Outro destaque é a construção dos cenários, que aposta em um nível elevado de detalhamento para reproduzir a atmosfera de uma região inspirada no sul dos Estados Unidos. O jogo também traz uma experiência musical composta por estações de rádio, trilha sonora e músicas originais.

GTA VI foi lançado inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Até o momento, não há uma data oficial anunciada para uma versão destinada aos computadores.

Na Unifacs, a estreia mundial representa também uma oportunidade de levar o universo dos games para um espaço tradicionalmente associado às atividades acadêmicas, mostrando que a convivência universitária pode ir além das salas de aula.