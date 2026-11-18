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O Banco do Brasil identificou um acesso não autorizado a dados pessoais de clientes e emitiu um alerta nesta quarta-feira, 18. O incidente foi detectado no dia 12 de novembro e pode ter exposto informações como nome, CPF, endereço de e-mail, número da agência e, em alguns casos, número da conta.

Em comunicado enviado aos correntistas, a instituição informou que não houve invasão de seus sistemas, exposição de senhas ou códigos de segurança. Também não foram identificadas movimentações financeiras relacionadas ao episódio.

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Como aconteceu o acesso aos dados?

Segundo o Banco do Brasil, as investigações apontaram que terceiros utilizaram indevidamente uma credencial válida para consultar as informações dos clientes.

Após identificar o problema, a instituição revogou a credencial utilizada e interrompeu o acesso não autorizado. O banco também informou que reforçou os mecanismos de monitoramento e adotou medidas de segurança e proteção de dados, incluindo as notificações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).





Clientes podem ser vítimas de golpes?

Apesar de não haver registro de transações financeiras relacionadas ao incidente, o banco alertou para o risco de utilização das informações expostas em tentativas de fraude.

Com acesso a dados pessoais e de contato, criminosos podem se passar por funcionários da instituição, enviar mensagens falsas ou criar situações para convencer clientes a fornecer senhas e códigos de segurança.

Por isso, o Banco do Brasil orientou os correntistas a desconfiarem de ligações, mensagens e links suspeitos.

A instituição reforçou que não solicita senhas, códigos de segurança, instalação de aplicativos ou transferências financeiras para supostas contas seguras.

Como denunciar mensagens suspeitas?

Clientes que identificarem mensagens, links ou páginas falsas utilizando o nome do Banco do Brasil podem encaminhar denúncias para o e-mail [email protected].

Em caso de dúvidas, os correntistas podem procurar os canais oficiais de atendimento: