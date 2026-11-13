Falha na Microsoft: STF suspende prazo de processos judiciais em todo

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A falha global nos serviços da Microsoft, como o e-mail Outlook, seguem gerando complicações para aqueles que usam as ferramentas no dia a dia, nesta sexta-feira, 13. O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de prazos processuais na justiça de todo país.

Em portaria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do qual também é presidente, o ministro determinou a suspensão dos prazos processuais que venceram nestas quinta e sexta-feira em razão das instabilidades dos serviços do Microsoft 365. A decisão atende um pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

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Segundo o magistrado, a queda comprometeu "ferramentas de comunicação e de trabalho utilizadas pelos órgãos do Poder Judiciário".

Quando os prazos vão voltar?

De acordo com a publicação, os prazos voltam a fluir a partir da próxima segunda-feira, 16. Segundo a empresa, o Outlook, Teams e Copilot estão sendo "gradualmente restaurados".

Fachin ainda determinou que outras situações judiciais não enquadradas na portaria, mas comprovadamente afetadas pela crise da Microsoft, deverão ser apreciados pelos respectivos juízos.

Edson Fachin determina a suspensão dos prazos de todos os processos judiciais do Brasil até segunda-feira, - Foto: Carlos Moura l SCO l STF

Falha global na Microsoft

Desde a tarde da última quinta-feira, 12, os principais serviços da Microsoft apresentaram instabilidade. De acordo com o Downdetector, as reclamações começaram por volta das 14h30.

A quantidade de notificações sobre problemas no Outlook aumentou ao longo do dia. Até as 16h15 de quinta-feira, foram registrados 30.073 relatos. Às 22h50, o número já havia ultrapassado 72 mil, chegando a 72.392 notificações.

As falhas também atingiram a madrugada desta sexta-feira, 13. Durante esse período, a Microsoft informou que trabalhava para restabelecer os serviços, mas as primeiras medidas adotadas não foram suficientes para normalizar o sistema.

Empresa descartou ataque hacker

Apesar da proporção, a multinacional descartou que um ataque hacker tenha provocado a falha global. A Microsoft atribui a interrupção, que já dura várias horas, a uma "carga elevada" em sua infraestrutura em diferentes regiões.