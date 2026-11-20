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O Brasil está presente na trilha sonora de Grand Theft Auto VI (GTA 6), lançado nesta quinta-feira, 19. O novo jogo da Rockstar Games reúne músicas de Sepultura, Azymuth, Cristina Camargo, Anitta e Feijão & Samtheman. A seleção vai do rock ao jazz e à música eletrônica.

Confira a seleção:

“Moral Tem Hora (Ray Mang Edit)” – Cristina Camargo: a versão eletrônica de 1980 toca na Worldwide FM.



versão “Territory” – Sepultura: lançada no álbum Chaos A.D., de 1993, a música aparece na estação de metal The Chamber 106.6.

lançada no álbum Chaos A.D., de 1993, a música aparece na estação de metal The Chamber 106.6. “Águia Não Come Mosca” – Azymuth: o instrumental do trio brasileiro lançado em 1977, integra a programação da Leonida Jazz.

o instrumental do trio brasileiro lançado em 1977, integra a programação da Leonida Jazz. “Touch & Go” – Anitta: versão em inglês de “Vai Dar Caô”, a faixa é utilizada como tema de abertura do programa fictício Ask Dr. Nita, apresentado pela cantora na estação The Wipe.

versão em inglês de “Vai Dar Caô”, a faixa é utilizada como tema de abertura do programa fictício Ask Dr. Nita, apresentado pela cantora na estação The Wipe. Feijão & Samtheman – “Brasil da Capoeira”: a faixa também foi identificada na Worldwide FM.

Anitta também apresenta programa em GTA 6

Além de integrar a trilha sonora, Anitta é dubladora da Dra. Nita, apresentadora do podcast Ask Dr. Nita. A atração é transmitida pela estação The Wipe e conta com participações especiais. Em um dos episódios, a cantora conversa em português com a atriz Barbie Ferreira, conhecida pela série Euphoria.