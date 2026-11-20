A sexta-feira, 20, chega com aquele convite para desacelerar a rotina e aproveitar algumas horas diante da televisão. Para quem gosta de histórias reais, escândalos financeiros e personagens capazes de surpreender a cada episódio, a Netflix acaba de lançar uma produção que promete prender a atenção do início ao fim.

Com apenas oito episódios, a novidade transforma um dos casos mais controversos do universo das criptomoedas em um drama criminal cheio de reviravoltas. Intitulada Os Altruístas, a minissérie é protagonizada por Julia Garner, conhecida pelo trabalho em Ozark e Inventando Anna, e Anthony Boyle.

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A trama acompanha a ascensão e a queda da corretora de criptomoedas FTX, comandada por Sam Bankman-Fried, e a trajetória de Caroline Ellison, executiva da empresa de investimentos Alameda Research.



A produção também chama atenção pelos bastidores: Barack Obama e Michelle Obama estão entre os produtores executivos, por meio da Higher Ground Productions, empresa fundada pelo casal.

Uma fraude de US$ 8 bilhões que abalou o mercado

Para entender a dimensão da história, é preciso voltar a novembro de 2022. Naquele período, a FTX entrou em colapso após uma crise de liquidez e revelações sobre o uso indevido de recursos de clientes.

As investigações apontaram o desvio de aproximadamente US$ 8 bilhões (cerca de R$ 45 bilhões), transformando o episódio em um dos maiores escândalos financeiros da história recente do setor de criptomoedas.

Antes da queda, Bankman-Fried era considerado uma das figuras mais influentes do mercado de ativos digitais. O empresário construiu a imagem de um jovem bilionário interessado em transformar o sistema financeiro e direcionar parte de sua fortuna para causas sociais.

Entretanto, o discurso de altruísmo contrastava com as práticas que levaram à falência da corretora. Em 2024, ele foi condenado a 25 anos de prisão nos Estados Unidos por crimes relacionados à fraude.

É justamente essa contradição que conduz a narrativa da minissérie, que explora as decisões financeiras, os relacionamentos pessoais e as disputas de poder por trás da derrocada da empresa.

Julia Garner interpreta uma das figuras centrais do escândalo

Três vezes vencedora do Emmy por sua atuação como Ruth Langmore em Ozark, Julia Garner retorna ao universo das produções criminais da Netflix em uma personagem inspirada em acontecimentos reais.

Desta vez, a atriz interpreta Caroline Ellison, que comandava a Alameda Research e esteve no centro das investigações envolvendo a FTX.

A trajetória também dialoga com outro trabalho da atriz na plataforma: Inventando Anna (2022), minissérie em que Garner interpretou Anna Delvey, golpista que enganou integrantes da elite de Nova York.

Ao lado dela está Anthony Boyle, responsável por dar vida a Sam Bankman-Fried. A relação entre os dois personagens é um dos pontos centrais da produção, que apresenta o envolvimento amoroso e profissional da dupla durante a construção e o colapso do império financeiro.

Produção aposta em história real

Um dos diferenciais da novidade está na participação da Higher Ground Productions, empresa fundada por Barack e Michelle Obama. O casal atua como produtor executivo, reforçando a parceria com a Netflix em projetos baseados em histórias reais.

A minissérie foi criada por Graham Moore, vencedor do Oscar de roteiro por O Jogo da Imitação, e Jacqueline Hoyt, conhecida por trabalhos como The Leftovers e Dietland.

Ao explicar o interesse pela história, Moore destacou a singularidade dos personagens. “Desde o início, fiquei fascinado pelas histórias reais de Sam e Caroline. São personagens que eu jamais conseguiria inventar, mesmo que tentasse. Não sou um escritor bom o bastante para criar personagens tão fascinantes quanto Sam Bankman-Fried ou Caroline Ellison”, conta ao Tudum.

O roteirista também explica que a proposta vai além da reconstrução dos acontecimentos que ganharam as manchetes.

“Uma coisa que poderíamos fazer ao contar essa história e que, por exemplo, um jornal talvez não pudesse fazer é tentar criar não apenas os momentos que aconteceram diante das câmeras, mas também os que aconteceram longe delas, os momentos de intimidade”, explica.

Jacqueline Hoyt também comentou o processo de desenvolvimento da produção e o interesse pela relação entre os protagonistas.

“Como a maioria das pessoas, eu conhecia o escândalo da FTX pelas manchetes, mas não sabia nada sobre as motivações e os relacionamentos entre as pessoas envolvidas. Depois de ler o incrível episódio piloto de Graham, fiquei imediatamente envolvida e soube que queria fazer parte do projeto para levar ao público a relação complexa e dinâmica entre Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison. Acho que os espectadores vão se interessar pela nossa história profundamente íntima sobre essas duas pessoas, cujas motivações são marcadas por conflitos morais, e vão entender melhor, no fim das contas, por que elas fizeram o que fizeram”, conta.

Quem está no elenco da minissérie?

Além de Julia Garner e Anthony Boyle, a produção reúne nomes conhecidos da televisão e do cinema.

Entre os integrantes do elenco principal estão:

Alex Lawther como Sam Trabucco;

Matt Rife como Ryan Salame;

Madison Hu como Constance Wang;

Karan Soni como Nishad Singh;

Eugene Young como Gary Wang;

Naomi Okada como Claire Watanabe.

A minissérie também conta com participações recorrentes de Hudson Williams, Jennifer Grey, Terry Chen, Elizabeth Adams, Hannah Galway, William Mapother, Paul Reiser, Robin Weigert, Maddie Hasson e Marianna Phung.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem busca uma história inusitada, com personagens complexos e uma trama envolvente inspirada em acontecimentos reais.

Com oito episódios, a minissérie combina drama criminal, investigação, relações pessoais e um escândalo financeiro que movimentou bilhões de dólares. A produção também se destaca por apresentar os bastidores de um caso que ultrapassou o universo das criptomoedas e levantou questionamentos sobre poder, dinheiro e confiança.

Para quem gosta de produções como Ozark e Inventando Anna, a novidade pode ser uma boa escolha para começar a maratonar na sexta-feira (20/11).

Veja o trailer!