Finalmente chegou a sexta-feira e, com o feriado, surge a oportunidade de aproveitar o tempo livre para colocar uma boa série em dia. Para quem ainda não decidiu o que assistir, a Netflix acaba de lançar uma produção policial que promete prender a atenção do começo ao fim, com uma investigação inspirada em acontecimentos reais e conflitos capazes de surpreender.

Lançada na quarta-feira, 18, a minissérie A Lei dos Monstros já se tornou um dos grandes destaques do catálogo. A produção polonesa alcançou o primeiro lugar entre as séries mais assistidas da Netflix no Brasil, ultrapassando títulos como O Corpo, Lupin e A Imperatriz.

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Com uma trama envolvente, personagens complexas e questionamentos sobre os limites da justiça, a novidade é uma opção para quem procura fugir do tédio e prefere histórias que vão além de uma investigação convencional.

O suspense também ganha força ao explorar as consequências de decisões tomadas sob pressão e os dilemas de quem precisa lidar com crimes brutais.

Outro atrativo está no formato enxuto: são apenas quatro episódios, com durações que variam de aproximadamente 42 minutos a uma hora. Ao todo, pouco mais de três horas são suficientes para acompanhar a história completa, tornando a produção ideal para uma maratona durante o feriado desta sexta-feira, 20.

Qual é a história de A Lei dos Monstros?

Inspirada em um dos casos criminais mais conhecidos da história da Polônia, a minissérie acompanha uma investigação sobre o assassinato de quatro meninos em 1988.

A narrativa apresenta a major Anna Bersz (Agnieszka Grochowska), responsável por conduzir as buscas pela verdade, e a psiquiatra Agnieszka Grabska (Agnieszka Żulewska), convocada pelas autoridades para avaliar a sanidade mental do principal suspeito, Mariusz Trynkiewicz (Michał Pawlik).

A avaliação psiquiátrica e o laudo emitido por Agnieszka provocam uma ruptura na amizade entre as duas mulheres. Pressionadas pelas autoridades e pelo andamento do caso, elas tomam decisões que deixam marcas profundas em suas trajetórias pessoais e profissionais, transformando uma investigação criminal em um conflito sobre ética, responsabilidade e justiça.

A história avança para 2014, quando o criminoso está prestes a deixar a prisão. Nesse momento, Anna ocupa um cargo no governo, enquanto Agnieszka se tornou uma especialista respeitada em psiquiatria. O reencontro das antigas amigas traz de volta os traumas do passado e coloca novamente em discussão os limites entre proteger a sociedade e respeitar os direitos individuais.

Minissérie é inspirada em um crime real

O caso que serve de inspiração para a produção é o de Mariusz Trynkiewicz, conhecido na Polônia como "satã de Piotrków". Ele foi responsável pelo assassinato de quatro meninos, com idades entre 11 e 13 anos, em 1988. Condenado à morte em 1989, teve a sentença transformada em 25 anos de prisão após uma anistia.

Quando a pena estava próxima do fim, em 2014, o governo polonês aprovou uma legislação conhecida popularmente como "lei das bestas". A norma permite manter internadas pessoas com transtornos mentais consideradas perigosas para a vida, a saúde ou a liberdade sexual de terceiros. Com base nela, Trynkiewicz foi encaminhado para um centro especial na cidade de Gostynin.

Em 2019, ele recebeu uma nova condenação por posse de pornografia infantil e permaneceu preso até morrer, em 9 de janeiro de 2025. A produção utiliza esse contexto histórico para discutir as dificuldades enfrentadas pelas instituições diante de criminosos considerados extremamente perigosos.

Apesar da inspiração real, Anna e Agnieszka são personagens fictícias. Segundo o diretor e roteirista Kasper Bajon, elas reúnem características de diferentes pessoas conhecidas pela equipe durante o processo de pesquisa. A série foi escrita por Bajon em parceria com Anna Kasińska.

Suspense policial vai além do crime

Um dos diferenciais de A Lei dos Monstros está na escolha de não concentrar toda a narrativa na figura do assassino. Em vez de transformar o criminoso no centro da história, a produção acompanha as pessoas responsáveis por investigar o caso e as consequências das decisões tomadas em nome da justiça.

A alternância entre 1988 e 2014 também ajuda a construir a tensão. Mesmo quando o espectador conhece o destino do responsável pelos assassinatos, a narrativa mantém o interesse ao mostrar como as escolhas do passado continuam influenciando o presente. O mistério deixa de ser apenas a identificação do culpado e passa a envolver os limites das decisões humanas e institucionais.

As atuações de Agnieszka Grochowska e Agnieszka Żulewska são outro destaque. As protagonistas dão profundidade aos conflitos entre duas mulheres que compartilham o desejo de proteger a sociedade, mas possuem visões diferentes sobre como alcançar esse objetivo. A relação entre elas transforma debates jurídicos e psiquiátricos em um drama humano.

A produção, entretanto, apresenta alguns momentos de ritmo mais lento, especialmente nas discussões sobre as consequências legais do crime. Ainda assim, a estrutura narrativa e os conflitos entre as protagonistas ajudam a sustentar o interesse ao longo dos quatro episódios.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de suspense policial, investigações criminais e histórias inspiradas em acontecimentos reais, A Lei dos Monstros é uma boa escolha para aproveitar o feriado.

A minissérie foge da abordagem tradicional dos true crimes ao colocar no centro da narrativa os dilemas de quem precisa decidir como lidar com criminosos perigosos.

Com atuações consistentes, uma história perturbadora e questionamentos sobre justiça, segurança pública e responsabilidade, a produção entrega uma experiência envolvente.

Apesar de algumas passagens mais arrastadas, os quatro episódios permitem acompanhar toda a trama em pouco mais de três horas, sendo uma alternativa interessante para quem procura uma maratona curta e cheia de tensão na Netflix.