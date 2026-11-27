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O nome do secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, ganhou ainda mais força nos bastidores de Brasília para assumir a direção-geral da Polícia Federal (PF), em substituição ao atual comandante da corporação, Andrei Rodrigues. A movimentação, que inicialmente tinha Werner como um dos possíveis nomes para comandar o futuro Ministério da Segurança Pública, passou a concentrar as atenções em torno do principal cargo da PF.

Conforme interlocutores do governo federal, a articulação para levar o delegado baiano à estrutura federal estaria fechada. O avanço, no entanto, esbarra em questões relacionadas à sucessão de Werner na Bahia e aos ajustes necessários dentro da própria Polícia Federal.

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Um dos principais entraves estaria na dificuldade do governador Jerônimo Rodrigues (PT) de encontrar um substituto com perfil semelhante ao de Werner. Delegado federal de carreira, o atual secretário reúne experiência na corporação e passagem pela gestão estadual, características que pesariam na escolha de um novo titular para a SSP-BA.

A eventual saída também exigiria uma reorganização interna na Polícia Federal, diante da possibilidade de mudança no comando da instituição.

Da Esplanada ao comando da PF

Inicialmente, Werner passou a ser mencionado como uma alternativa para comandar o Ministério da Segurança Pública, cuja criação foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O nome do baiano, entretanto, ganhou outra dimensão após articulações envolvendo integrantes do PT e dirigentes da própria Polícia Federal.

A possibilidade de Werner assumir a direção-geral da corporação também ganhou força em meio ao desgaste de Andrei Rodrigues, provocado pela crise envolvendo o afastamento de dois delegados que participaram da elaboração de relatórios relacionados a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso do Banco Master.

Werner ingressou na Polícia Federal em 2006 e está à frente da Secretaria da Segurança Pública da Bahia desde 2023. Ao longo do primeiro mandato de Jerônimo Rodrigues, o delegado consolidou a relação de confiança com o governador.

Em outubro, durante entrevista ao A TARDE, Jerônimo afirmou que não dificultaria uma eventual saída do secretário caso Lula o convidasse para integrar o governo federal. Na ocasião, o governador reconheceu que a Bahia sentiria falta do auxiliar.

Apesar das movimentações, não há confirmação oficial de nomeação ou anúncio de mudança no comando da Polícia Federal.