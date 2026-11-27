Siga o A TARDE no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou o agravamento do estado de saúde do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado, e fez uma declaração contundente ao falar sobre as limitações enfrentadas pelo antigo chefe do Executivo. Segundo Lula, FHC já não consegue reconhecer os próprios familiares.

Durante visita ao Programa de Atenção ao Idoso do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 27, o petista relatou ter estado recentemente na residência do ex-presidente. Na ocasião, comparou a condição de saúde de FHC à de um “morto-vivo”.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu fui um dia desse na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência. Ele está com 95 anos. Ele já não consegue mais saber quem é filho… não consegue mais nada. Eu fico imaginando, essa pessoa não vive. Não é verdade? É um morto-vivo”, disse.

Na sequência, Lula apresentou sua compreensão sobre o significado de viver, associando a condição à autonomia e à disposição para realizar atividades cotidianas.

“Viver é quando a gente se levanta de manhã com vontade. Eu quero fazer alguma coisa, eu não quero ficar aqui, eu quero passear, eu quero visitar uma amiga. Isso é viver”, completou Lula.

O último encontro entre os dois ex-presidentes havia sido noticiado em junho de 2024.

Interdição e agravamento da saúde

A situação de Fernando Henrique Cardoso também passou a ser acompanhada por decisões judiciais. Em abril deste ano, a Justiça de São Paulo determinou a interdição do ex-presidente, após uma solicitação apresentada pelos filhos. A medida restringe a capacidade de administrar o próprio patrimônio e tomar determinadas decisões.

A decisão foi fundamentada no agravamento do quadro de saúde de FHC. Um laudo médico anexado ao processo apontou comprometimento de funções cognitivas relevantes, associado ao estágio avançado do Alzheimer.

Exposição da residência de FHC

No início de novembro, o influenciador Wesley Oliveira divulgou gravações feitas dentro do apartamento de Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo. O material mostrou ambientes da residência, objetos pessoais, móveis e obras de arte, além de imagens do ex-presidente em situação de vulnerabilidade.

Wesley afirmou que havia recebido autorização para realizar os registros e justificou a publicação como uma tentativa de produzir um documento histórico e demonstrar que FHC recebia bons cuidados. Posteriormente, porém, admitiu não possuir comprovação dessa autorização.

O caso levou à atuação da Polícia Civil, que indiciou o influenciador e o marido pelos crimes de difamação e discriminação contra pessoa idosa.

Fernando Henrique Cardoso presidiu o Brasil entre 1995 e 2003. Filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), foi eleito para dois mandatos consecutivos.