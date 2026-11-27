A confirmação de Luiz Carlos Trabuco como futuro ministro da Fazenda do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta-feira, 26, colocou novamente o nome da pasta em evidência. Responsável por coordenar a política econômica e administrar as finanças públicas do país, o ministério tem uma denominação que pode causar estranheza: afinal, por que um órgão que cuida do dinheiro do Brasil leva o nome de uma propriedade rural?

A resposta está na história e na própria evolução do significado da palavra. Embora atualmente Fazenda seja frequentemente associada a grandes propriedades rurais, plantações e criação de animais, o termo também possui um sentido ligado ao patrimônio e aos recursos públicos. É justamente essa segunda definição que explica sua presença no nome do ministério.

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A palavra tem origem no latim facienda, relacionada à ideia de coisas que devem ser feitas. Com o passar do tempo, o termo passou a ser empregado também para designar bens, rendimentos e recursos de uma administração, aproximando-se do significado de tesouro público.

Quando surgiu o nome Fazenda no Brasil?

A utilização oficial do termo no país remonta a 1821, quando foi criada a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. Antes disso, a administração das finanças estava sob responsabilidade do Erário ou Tesouro Geral e Público, instituição criada em 1808, no mesmo ano em que a corte portuguesa deixou Lisboa e se transferiu para o Rio de Janeiro.

A denominação Ministério da Fazenda, por sua vez, surgiu em 1891, dois anos depois da Proclamação da República. O nome atravessou diferentes governos e permaneceu como identificação da pasta responsável pelas finanças nacionais, embora tenha passado por uma mudança durante a década de 1990.

A Fazenda já teve outro nome

No início do governo Fernando Collor, em 1990, a estrutura ministerial passou por uma reorganização. A proposta reuniu três áreas em um único órgão, que recebeu o nome de Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.

A mudança buscava reduzir a quantidade de ministérios e concentrar atribuições que antes estavam distribuídas em diferentes pastas. A experiência, entretanto, durou pouco.

Com o impeachment de Collor e a chegada de Itamar Franco à Presidência, em 1992, a estrutura foi novamente modificada. Um decreto restabeleceu o Ministério da Fazenda como uma pasta independente, separada das áreas de Economia e Planejamento.

O uso da palavra também aparece em outros países. Espanha e Chile, por exemplo, utilizam o termo hacienda, de significado semelhante ao português, para identificar órgãos governamentais responsáveis pela administração das finanças públicas.