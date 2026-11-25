A missão institucional à China, que acontece até esta sexta-feira, 27, teve agenda intensa nos dois primeiros dias, 23 e 24/11, em Xangai, que proporcionou à comitiva baiana contato direto com empresas de referência em robótica, automação industrial e tecnologias aplicadas à construção civil.

A programação incluiu visitas técnicas à ULS Robotics e à CHCNAV, além da participação na Bauma China 2026, uma das maiores Feiras internacionais de máquinas e equipamentos para construção e infraestrutura.

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Robótica reduz esforço dos trabalhadores

Na segunda-feira, dia 23, a comitiva visitou a ULS Robotics, empresa especializada no desenvolvimento de exoesqueletos robóticos e equipamentos vestíveis que ampliam a capacidade física humana e reduzem o esforço dos trabalhadores.

Suas soluções têm aplicações em setores como construção civil, indústria, mineração e logística, com equipamentos voltados à assistência de braços, pernas e corpo inteiro. A tecnologia apresentada também demonstrou possibilidades de avanço na ergonomia.

Bauma China reúne mais de 4 mil expositores

A agenda incluiu visita à Bauma China 2026, evento que reúne fabricantes, compradores, especialistas e representantes da indústria mundial de máquinas e equipamentos. Considerada um dos principais eventos internacionais de negócios e inovação do setor, a feira conta com mais de 4 mil expositores, aproximadamente 400 mil metros quadrados de área de exposição, em 17 pavilhões e área externa, com participação de empresas de mais de 30 países.

A programação do evento contempla dois importantes centros de exposição: o SWEECC (Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center), com foco em robótica, automação, eletrificação e tecnologias inteligentes; e o SNIEC (Shanghai New International Expo Centre), que concentra máquinas pesadas e equipamentos para construção.

Empresa chinesa apresenta tecnologias de precisão

Na terça-feira, 24, a comitiva esteve na CHCNAV, empresa chinesa fundada em 2003, com presença comercial em mais de 140 países, inclusive no Brasil, especializada em tecnologias de topografia, georreferenciamento e mapeamento tridimensional.

A companhia desenvolve equipamentos e sistemas como GNSS, RTK, LiDAR e soluções de controle de máquinas, que permitem realizar levantamentos topográficos, mapear terrenos e ambientes e operar equipamentos com elevado grau de precisão. As tecnologias apresentadas têm aplicações importantes no planejamento, na execução e no acompanhamento de obras e projetos de infraestrutura.

A missão conta com a participação de Eduardo Bastos, presidente do Sinduscon-BA; Alexandre Landim, diretor da FIEB e presidente da Comissão de inovação e Tecnolgia da federação (CITEC); Luiz Breda, Diretor Geral do Senai Cimatec; Pedro Vitor Oliveira, gestor regional de obras da Gráfico Empreendimentos e Gabriel Klen, diretor comercial da Go Global China, empresa especializada trade e responsável pela organização da missão.

“A agenda integra uma iniciativa de aproximação do setor produtivo baiano com o mercado chinês, buscando ampliar o conhecimento sobre tecnologias, identificar oportunidades de inovação e conhecer soluções que possam contribuir para a modernização da construção civil, o aumento da produtividade e a evolução dos processos construtivos no Brasil”, comenta Eduardo Bastos, presidente do Sinduscon/BA.

Comitiva visita fabricantes de robôs para canteiros de obras

Nesta quarta-feira, 25/11, a missão seguiu para Hangzhou, onde a comitiva fez visita a Fangshi Robotics, especializada em robôs para automação de atividades nos canteiros de obras com soluções que já atenderam mais de 15 milhões de metros quadrados de áreas construídas e a Deep Robotics, fabricante de robôs quadrúpedes utilizados em inspeções, monitoramento e segurança.

“A nossa expectativa com essas visitas é conhecer novas aplicações da robótica e tecnologias com potencial de contribuir para a modernização da construção civil e levá-las para a Bahia, complementa Eduardo Bastos.