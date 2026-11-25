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O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) abriu uma investigação para apurar o possível uso irregular de agrotóxicos em uma plantação de cebola no povoado de Cajueiro, em Itaguaçu da Bahia, no interior do estado.

A apuração busca identificar se a aplicação desses produtos químicos pode estar causando danos ao meio ambiente ou oferecendo riscos à saúde dos moradores da região.

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O procedimento foi aberto pela 2ª Promotoria de Justiça de Xique-Xique, sob responsabilidade do promotor Marcos Fabrício Viana do Nascimento Andrade.

Riscos do uso irregular de agrotóxicos

A aplicação incorreta de agrotóxicos pode contaminar o solo e a água. Em áreas rurais, essas substâncias podem atingir poços, rios e o lençol freático, que é a água armazenada no subsolo e utilizada no abastecimento de comunidades.

A exposição a esses produtos também pode afetar diretamente a saúde das pessoas. O contato pode ocorrer durante a aplicação dos agrotóxicos ou pelo consumo de água e alimentos contaminados.

Dependendo da substância, da quantidade utilizada e do tempo de exposição, os efeitos podem incluir intoxicação, irritação na pele e nos olhos e problemas respiratórios.

Em alguns casos, a exposição prolongada também pode provocar problemas de saúde mais graves.

Como funciona a investigação?

O Ministério Público terá até um ano para concluir a investigação. Caso sejam identificadas irregularidades ou danos, o órgão poderá cobrar providências dos responsáveis ou recorrer à Justiça para exigir medidas de proteção à população e ao meio ambiente.

Até o momento, o MP-BA não informou quais agrotóxicos são utilizados na plantação de cebola em Cajueiro, se já foi constatada contaminação do solo ou da água ou se há registro de moradores com problemas de saúde relacionados à atividade.

A TARDE entrou em contato com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), responsável pela inspeção de produtos agropecuários e pela fiscalização rural no estado, para saber se há registros ou denúncias de uso irregular de agrotóxicos na região.