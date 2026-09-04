Morro de São Paulo e Boipeba projetam alta ocupação no feriadão de 7 de Setembro

Morro de São Paulo e Boipeba devem registrar alta ocupação de hotéis e pousadas durante o feriado prolongado de 7 de Setembro. A expectativa é de que os dois destinos turísticos do Baixo Sul da Bahia tenham movimento próximo ao observado durante a alta temporada entre esta sexta-feira, 4, e segunda-feira, 7.

A projeção é da Associação Comercial e Empresarial de Cairu (ACEC) e considera a procura registrada em plataformas de viagens, além do desempenho recente do turismo baiano. Com a chegada dos visitantes, a expectativa é de impacto não apenas na rede hoteleira, mas também em restaurantes, bares, passeios, transporte e comércio das ilhas.

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Segundo o presidente da ACEC, Jackson Fernandes, empresários do setor já esperam um período de forte movimentação. "A expectativa do trade é de ocupação elevada nos dois destinos, com movimento próximo ao de alta temporada. O turismo da Bahia cresce acima da média nacional, e Cairu acompanha essa demanda, com Morro de São Paulo e Boipeba que recebem públicos diferentes e complementares", afirmou.

Turismo baiano em alta

A projeção para o feriadão ocorre em meio ao crescimento do turismo na Bahia. Em 2025, as atividades ligadas ao setor avançaram 6,6% no estado, resultado superior à média nacional de 4,6%, segundo dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).

Foi o terceiro ano consecutivo em que o turismo baiano apresentou crescimento acima do registrado no país.

A movimentação também aumentou nos aeroportos. Quase quatro milhões de passageiros passaram pelos principais terminais aeroportuários da Bahia durante o primeiro quadrimestre de 2026, alta de 9,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

A procura por destinos nordestinos também aparece nas plataformas de viagens. Levantamento da Booking.com para o período do feriado aponta três praias do Nordeste entre os cinco destinos nacionais mais buscados.

Já dados do KAYAK colocam Salvador como o terceiro destino mais procurado pelos brasileiros para o período, com preço médio de R$ 1.136 nas passagens de ida e volta.

Uma pesquisa da Booking.com aponta ainda que 64% dos brasileiros planejam realizar viagens curtas em 2026, comportamento que tende a favorecer destinos turísticos durante feriados prolongados.

Morro e Boipeba atraem diferentes perfis

A expectativa do setor turístico é aproveitar também as características diferentes de Morro de São Paulo e Boipeba para estimular os visitantes a permanecerem mais tempo na região.

Morro concentra uma oferta maior de hotéis, pousadas, restaurantes e vida noturna. Boipeba, por outro lado, costuma atrair turistas interessados em praias preservadas e uma experiência mais tranquila.

Como é possível fazer a travessia de lancha entre as ilhas, os visitantes também podem incluir os dois destinos em uma mesma viagem.

Para Jackson Fernandes, o aumento da ocupação acaba se refletindo em diferentes setores da economia de Cairu.

"A diária de hotel movimenta restaurantes, transporte, comércio e passeios. Esse ciclo beneficia diretamente moradores e trabalhadores das ilhas e reforça o papel do turismo como principal atividade econômica do município", afirmou.