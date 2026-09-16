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MATERIALIDADE

MP pede júri popular para filho de vereadora que atropelou atleta

Justiça ressalta que conduta do empresário representou "perigo comum"

Rodrigo Tardio
Por
Crime aconteceu no dia 16 de agosto do ano passado, às 5h40, quando vítima realizava um treino para Maratona de Buenos Aires
Crime aconteceu no dia 16 de agosto do ano passado, às 5h40, quando vítima realizava um treino para Maratona de Buenos Aires - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Ministério Público da Bahia (MP-BA), por intermédio da promotora de Justiça Andrea Lemos Fontoura, pediu que o empresário Cleydson Cardoso Costa Filho seja levado a júri popular pela tentativa de homicídio duplamente qualificado do maratonista Émerson Pinheiro, de 30 anos.

O atropelamento ocorreu em agosto do ano passado, enquanto o atleta treinava na calçada da Avenida Octávio Mangabeira, na Pituba. A vítima teve a perna direita amputada.

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Acusação

​Em documento de 20 páginas enviado à 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital, a acusação sustenta que as provas de materialidade e os indícios de autoria do crime são inequívocos. As alegações finais baseiam-se em depoimentos e laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

​De acordo com a perícia oficial, o acusado trafegava a quase 90 km/h em um trecho de orla urbana cujo limite máximo é de 40 km/h.

O DPT atestou ainda que a velocidade do veículo já se mantinha acima do permitido antes do choque e confirmou que o motorista conduzia sob o efeito de álcool.

"Perigo comum"

​A promotora ressalta que a conduta do empresário representou "perigo comum", exposto o risco a transeuntes e frequentadores dos quiosques no momento do acidente, por volta das 5h40.

O MP-BA apontou também a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que o maratonista corria em área destinada a pedestres, protegida por balizadores de concreto, quando foi surpreendido pelo automóvel.

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​Acidente

No dia 16 de agosto do ano passado, o estudante de educação física realizava o treino final para a Maratona de Buenos Aires quando foi atingido pelo carro do acusado, que invadiu o passeio em frente à Colônia de Pescadores, destruiu a proteção de cimento e derrubou um coqueiro.

​Internado no Hospital Geral do Estado (HGE), Émerson precisou amputar a perna direita e passou por intervenções cirúrgicas devido a múltiplas fraturas na perna esquerda, permanecendo cerca de 30 dias hospitalizado.

​O motorista foi preso em flagrante sem ferimentos e cumpriu 30 dias de prisão preventiva antes de obter liberdade provisória sob restrições, incluindo monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Em depoimento prestado na terceira audiência de instrução, o réu negou que estivesse embriagado.

​Atualmente, o atleta realiza sessões de fisioterapia para adaptação e aguarda o cumprimento de decisão liminar para a concessão de uma prótese.

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