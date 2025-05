MP recorre de decisão que absolveu Iuri Sheik por morte de empresário

Caso de Iuri Sheik pode ter reviravolta após recurso do MP - Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

Após ser absolvido por júri popular na última terça-feira, 20, o influenciador baiano Iuri Santos Abraão, conhecido como Iuri Sheik, ainda pode enfrentar reviravoltas no processo judicial que envolve a morte do empresário William de Oliveira, ocorrida em 2019, durante os festejos de São João.



O Ministério Público da Bahia (MPBA) recorreu da decisão que inocenta Iuri pela morte do empresário William de Oliveira, em 2019, durante uma festa de São João.

Em contato com a reportagem do Portal MASSA!, o órgão afirmou que a decisão final do tribunal de declarar o suspeito inocente da acusação de homicídio, por unanimidade de 7 a 0, "não correspondeu às provas dos autos" e, por isso, entrou com um recurso pedindo a anulação do julgamento.

O que vai acontecer?

Após recorrer, o pedido do MPBA será analisado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que decidirá se o julgamento será mantido ou anulado. Caso o pedido seja aceito, o processo judicial poderá ser refeito e um novo júri popular, com uma nova mesa de jurados, será convocado.

O júri popular

Após quase seis anos do crime ocorrido em Santo Antônio de Jesus, Iuri Sheik passou por júri popular e foi absolvido das acusações na terça-feira, 20. Suspeito de matar a tiros o produtor musical William Oliveira em 2019, ele afirmou ter agido em legítima defesa e disse que a motivação para o desentendimento foi Bianca Reis, ex-namorada da vítima.

Júri popular ocorreu durante a terça-feira, 20 | Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

Segundo Iuri, William o perseguia por ciúmes e, na noite do assassinato, o disparo aconteceu após os dois entrarem em uma luta corporal. Entretanto, a mãe do produtor, Nélia de Oliveira, alegou que Iuri estava tentando distorcer os fatos e negou a versão de que Bianca teria envolvimento.

Já Bianca negou ser pivô e afirmou que teve um relacionamento com William, mas nunca se envolveu com Iuri. Por fim, ambas reforçaram que o homicídio teria ocorrido, pois o influenciador e o produtor não se gostavam.

Relembre o crime

Na ocasião do crime, na noite do dia 23 de junho de 2019, Willian e Iuri participavam de uma festa estilo 'paredão', no centro da cidade de Santo Antônio de Jesus. A desavença entre eles teria ocorrido após Will se negar a apertar a mão do digital influencer.

Iuri teria saído do local e retornado momentos depois de carro, descido e atirado duas vezes no empresário. Ele fugiu em seguida e só foi preso, no dia 26 de junho, três dias depois, ao se apresentar com advogados, no DHPP.

Will foi levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, por três dias. Ele morreu no dia 26 de junho, mesmo dia da prisão de Sheik.