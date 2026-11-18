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Uma mulher de 59 anos morreu na terça-feira, 17 em Salvador, nove dias depois de sofrer queimaduras em uma explosão provocada por vazamento de gás em um apartamento de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

Identificada como Maria José Rodrigues Santos, a vítima foi atingida pelo acidente no domingo, 8, enquanto estava em casa, no bairro Conceição. De acordo com a Defesa Civil, a explosão aconteceu no momento em que ela utilizava o fogão.

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Estrutura atingida

A força do impacto foi suficiente para arremessar portas e grandes estruturas do imóvel. No dia seguinte ao acidente, segunda-feira, 9, equipes da Defesa Civil realizaram uma vistoria no local e constataram que o apartamento não apresentava risco de desabamento.

Após a explosão, Maria José foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde em Salvador, onde permaneceu internada até morrer.

Segundo a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana é responsável pela investigação das circunstâncias da morte. Diligências estão em andamento para esclarecer o caso.