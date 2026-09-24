Mutirão retira 490 kg de resíduos de mangue em Madre de Deus

Uma ação de educação ambiental, limpeza e recuperação de manguezal retirou 490 kg de resíduos e resultou no plantio de 350 mudas de mangue vermelho na Ilha de Maria Guarda, em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador.



As atividades foram realizadas nesta quarta-feira, 23, e quinta-feira, 24, em uma área localizada em frente à Escola Municipal Maria Guarda, na Avenida Beira Mar.

A iniciativa reuniu cerca de 50 participantes, entre estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, funcionários da escola e monitores do projeto.



A ação faz parte do Movimento Replantio, patrocinado pela Acelen e integrado ao Projeto Recife das Pinaúnas, que promove atividades de educação ambiental e recuperação de manguezais em comunidades da Baía de Todos-os-Santos.





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Educação ambiental antes da ação no mangue

Antes das atividades práticas, os participantes tiveram uma aula teórica de quatro horas, realizada no dia 16. Foram abordados temas como a importância do manguezal, sua fauna e flora, os impactos provocados pelos resíduos sólidos e alternativas para reduzir o uso de materiais descartáveis.

Nos dias 23 e 24, os conteúdos foram levados para o manguezal. Durante seis horas, os participantes realizaram a limpeza da área e o plantio das mudas no espaço destinado à recuperação ambiental.

Segundo Deusdélia Andrade, educadora ambiental e coordenadora do Projeto Recife das Pinaúnas, a proposta é aproximar os participantes do ambiente onde vivem e estimular a continuidade das ações de preservação nas próprias comunidades.

“Nosso propósito é formar agentes multiplicadores, para que o conhecimento sobre o manguezal e as formas de protegê-lo continue circulando e sendo aplicado pelas próprias comunidades”, afirmou.

Projeto já plantou 700 mudas

A ação em Maria Guarda integra um ciclo que também passou pela Ilha do Paty, em São Francisco do Conde. No local, 35 pessoas participaram das atividades realizadas na Escola Municipal São Roque, entre estudantes, professores, funcionários e moradores.

A mobilização resultou na retirada de 65 kg de resíduos e no plantio de outras 350 mudas de mangue vermelho. Com as duas etapas, o Movimento Replantio contabiliza 700 mudas plantadas em comunidades insulares da Baía de Todos-os-Santos.

A próxima etapa está prevista para outubro, na Ilha de Maré, em Salvador. A expectativa é plantar cerca de 400 mudas de mangue na comunidade.

Ao final do ciclo, a iniciativa pretende alcançar aproximadamente 200 participantes e mil mudas plantadas nas três comunidades contempladas pelo projeto.

