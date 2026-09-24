Kelsor Fernandes é reeleito diretor da CNC por unanimidade

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O presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, vai passar a compor a diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Fernandes foi eleito nesta quarta-feira, 23, em votação realizada na sede da entidade, na capital federal, integrando a chapa que reconduziu o empresário amazonense José Roberto Tadros à presidência da confederação para o ciclo 2026/2030.

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O pleito registrou 100% de aproveitamento das federações eleitorais, somando 28 votos favoráveis. A cerimônia oficial de posse da nova gestão do setor produtivo brasileiro está agendada para o dia 19 de novembro.

Para Kelsor Fernandes, a vitória expressiva ratifica a aprovação do meio empresarial à atual condução institucional.

"O resultado reafirma a confiança das lideranças do comércio brasileiro na continuidade de uma gestão comprometida com a defesa dos empreendedores, a excelência dos serviços prestados pelo Sesc e Senac e o fortalecimento do comércio de bens, serviços e turismo do nosso país", afirmou o dirigente baiano.

Após a proclamação do resultado, o presidente reeleito, José Roberto Tadros, enfatizou a atuação pautada pelo apoio à livre iniciativa e segurança jurídica.

"O nosso compromisso é com o trabalho, o resgate da cidadania e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Vamos continuar trabalhando em benefício da livre iniciativa, da segurança jurídica e da democracia", declarou Tadros.

Nominata da gestão 2026-2030

Presidente: José Roberto Tadros (AM)

Vice-presidentes: Luiz Carlos Bohn (1º - RS)

José Aparecido da Costa Freire (2º - DF)

Ivo Dall’Acqua Júnior (3º - SP)

Darci Piana (PR)

Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (PI)

Hélio Dagnoni (SC)

José Marconi Medeiros de Souza (PB)

Marcelo Baiocchi Carneiro (GO)

Nadim Elias Donato Filho (MG)

Raniery Araújo Coelho (RO)

Sebastião de Oliveira Campos (PA)

Administração e finanças

Antonio Florencio de Queiroz Junior (VP Administrativo - RJ)

Leandro Domingos Teixeira Pinto (VP Financeiro - AC)

Marcelo Fernandes de Queiroz (Diretor Admin. - RN)

Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho (Diretor Admin. - PE)

Ademir dos Santos (Diretor Fin. - RR)

Ladislao Pedroso Monte (Diretor Fin. - AP)

Diretores Titulares

Kelsor Gonçalves Fernandes (BA)

Abel Gomes da Rocha Filho (SE)

Adeildo Sotero da Silva (AL)

Alexandre Sampaio de Abreu (FNHRBS)

Ari Faria Bittencourt (PR)

Armando Vergílio dos Santos Júnior (Fenacor)

Domingos Tavares de Sousa (TO)

Idalberto Luiz Moro (ES)

James Thorp Neto (Fecombustíveis)

José Lino Sepulcri (ES)

José Marcos de Andrade (SE)

José Roberto Tadros Junior (AM)

Juliano Battistel Kamm Wertheimer (MS)

Marcos Antônio Carneiro Lameira (AC)

Maurício Aragão Feijó (MA)

Rubens Torres Medrano (SP)

Sebastião dos Reis Gonçalves (MT)

Conselho Fiscal

Itelvino Pisoni (TO)

José Wenceslau de Souza Júnior (MT)

Valdemir Alves do Nascimento (AC)