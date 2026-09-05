BAHIA
Nova regra em conta de luz dos baianos entra em vigor; veja o que muda
Mudança já será emitida na próxima fatura e segue padrão definido nacionalmente
Uma mudança na conta de luz dos baianos entrou em vigor neste mês e já será emitida na próxima fatura. A Neoenergia substituiu o atual “Código do Cliente” pelo “Número de Unidade Consumidora”, seguindo o padrão definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
O novo número ficará no canto superior direito da fatura. Com a padronização nacional, o novo identificador da unidade consumidora tem 15 dígitos.
Durante o período 12 meses, será possível usar os dois números, mas depois desse período, apenas o "Número da Unidade Consumidora" será aceito.
De acordo com a Neoenergia, apesar da aleteração, os serviços e atendimentos continuam normalmente. A atualização é totalmente automática, portanto, o consumidor não precisará realizar procedimentos por conta própria.
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Entenda a mudança
A mudança visa garantir padronização, segurança e transparência para o setor elétrico e facilitar o atendimento em todas as distribuidoras do país. Com a alteração, a Aneel consegue:
- Simplificar a identificação do seu contrato em qualquer canal de atendimento;
- reforçar a segurança das informações, reduzindo riscos de erros ou trocas de dados entre instalações;
- aumentar a eficiência operacional, tornando processos internos mais rápidos e assertivos;
- evitar duplicidades de numeração, garantindo organização e consistência nacional;
- aprimorar a rastreabilidade, facilitando consultas, solicitações e histórico da unidade.
O novo formato se aplica a todas as unidades consumidoras, inclusive as que estão com fornecimento suspenso ou desligadas.