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Nova regra em conta de luz dos baianos entra em vigor; veja o que muda

Mudança já será emitida na próxima fatura e segue padrão definido nacionalmente

Luiza Nascimento
Por
Conta de luz
Conta de luz - Foto: Divulgação

Uma mudança na conta de luz dos baianos entrou em vigor neste mês e já será emitida na próxima fatura. A Neoenergia substituiu o atual “Código do Cliente” pelo “Número de Unidade Consumidora”, seguindo o padrão definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O novo número ficará no canto superior direito da fatura. Com a padronização nacional, o novo identificador da unidade consumidora tem 15 dígitos.

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Durante o período 12 meses, será possível usar os dois números, mas depois desse período, apenas o "Número da Unidade Consumidora" será aceito.

De acordo com a Neoenergia, apesar da aleteração, os serviços e atendimentos continuam normalmente. A atualização é totalmente automática, portanto, o consumidor não precisará realizar procedimentos por conta própria.

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Entenda a mudança

A mudança visa garantir padronização, segurança e transparência para o setor elétrico e facilitar o atendimento em todas as distribuidoras do país. Com a alteração, a Aneel consegue:

  • Simplificar a identificação do seu contrato em qualquer canal de atendimento;
  • reforçar a segurança das informações, reduzindo riscos de erros ou trocas de dados entre instalações;
  • aumentar a eficiência operacional, tornando processos internos mais rápidos e assertivos;
  • evitar duplicidades de numeração, garantindo organização e consistência nacional;
  • aprimorar a rastreabilidade, facilitando consultas, solicitações e histórico da unidade.

O novo formato se aplica a todas as unidades consumidoras, inclusive as que estão com fornecimento suspenso ou desligadas.

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Tags

ANEEL Bahia conta de luz Neoenergia

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