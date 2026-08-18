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Conta de luz terá mudança a partir de setembro; veja o que muda

Neoenergia substituirá o Código do Cliente pelo Número de Unidade Consumidora

Isabela Cardoso
Por
Tarifa de energia elétrica da Neoenergia Coelba
Tarifa de energia elétrica da Neoenergia Coelba - Foto: Divulgação

A conta de energia terá uma mudança a partir de setembro. A Neoenergia vai substituir o atual “Código do Cliente” pelo “Número de Unidade Consumidora”, seguindo o padrão definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O novo número ficará no mesmo espaço atualmente ocupado pelo Código do Cliente, no canto superior direito da fatura.

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Segundo a Neoenergia, a alteração faz parte de uma padronização nacional para facilitar a identificação das unidades consumidoras e tornar a troca de informações entre diferentes setores mais segura e eficiente.

Na prática, o consumidor não precisará alterar imediatamente cadastros ou documentos que utilizem o código antigo.

Código antigo continuará válido por um ano

Durante os primeiros 12 meses após a mudança, os dois números poderão ser utilizados: o antigo Código do Cliente e o novo Número de Unidade Consumidora.

Depois desse período de transição, apenas o novo número será considerado para identificação da conta.

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A recomendação é que os consumidores observem a fatura a partir de setembro e atualizem gradualmente os registros em que utilizam o código anterior.

Mudança pode facilitar acesso à Tarifa Social

A padronização também deve facilitar o cruzamento de informações entre a base de consumidores e dados do Cadastro Único.

Segundo a Neoenergia, isso poderá agilizar processos relacionados à Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício destinado a famílias de baixa renda que atendem aos critérios do programa.

A empresa afirma ainda que a nova identificação deve contribuir para melhorar a comunicação entre os setores envolvidos na prestação e no atendimento dos serviços de energia.

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economia energia serviços

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