ELEIÇÕES NA BAHIA
Candidatos ao governo cumprem atos na capital e interior neste sábado
Veja a agenda dos principais candidatos ao Palácio de Ondina
Os candidatos ao governo da Bahia abrem o final de semana com diversas agendas de campanha em Salvador e no interior do estado. Entre os compromissos estão caminhadas, carreatas e inaugurações de comitê de campanha.
Confira:
ACM Neto (União)
Manhã
- A partir das 9h, participa de ato político em Laje
Tarde
- A partir das 15h, participa de caminhada em Manoel Vitorino
Noite
- A partir das 18h, participa da inauguração do comitê de campanha e de caminhada em Amargosa
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
- 8h, Caminhada no Subúrbio Ferroviário de Salvador
Tarde
- 13h, Carreata em Ubaíra
- 15h, Carreata em Santa Inês
- 17h, Carreata em Itaquara
Noite
- 18h, Comício em Jaguaquara
Leia Também:
Aroldo Félix (UP)
Manhã
- Às 9h, realiza comício e panfletagem na Estação da Lapa, em Salvador
Tarde
- Às 15h, reunião em Simões Filho
Ariel Capistrano (DC)
Manhã
- Reunião com lideranças de Teodoro Sampaio e de Feira de Santana
Tarde
- Reunião com lideranças de Tanquinho
- Participa de evento político em Riachão do Jacuípe
Maria Bona (PCO)
- A partir das 9h, realiza panfletagem em Simões Filho
Ronaldo Mansur (PSOL)
- Não divulgou agenda de campanha ao governo da Bahia para este sábado, 5