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HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES NA BAHIA

Candidatos ao governo cumprem atos na capital e interior neste sábado

Veja a agenda dos principais candidatos ao Palácio de Ondina

Yuri Abreu
Por
Agenda dos candidatos ao governo da Bahia para este sábado, 5, está repleta de compromissos em Salvador e no interior
Agenda dos candidatos ao governo da Bahia para este sábado, 5, está repleta de compromissos em Salvador e no interior - Foto: UENDEL GALTER
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia abrem o final de semana com diversas agendas de campanha em Salvador e no interior do estado. Entre os compromissos estão caminhadas, carreatas e inaugurações de comitê de campanha.

Confira:

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ACM Neto durante carreata em Feira de Santana
ACM Neto durante carreata em Feira de Santana - Foto: Divulgação

ACM Neto (União)

Manhã

  • A partir das 9h, participa de ato político em Laje

Tarde

  • A partir das 15h, participa de caminhada em Manoel Vitorino

Noite

  • A partir das 18h, participa da inauguração do comitê de campanha e de caminhada em Amargosa
Jerônimo Rodrigues durante ato de campanha
Jerônimo Rodrigues durante ato de campanha - Foto: Divulgação

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

  • 8h, Caminhada no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Tarde

  • 13h, Carreata em Ubaíra
  • 15h, Carreata em Santa Inês
  • 17h, Carreata em Itaquara

Noite

  • 18h, Comício em Jaguaquara

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FORÇA NO INTERIOR

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SEM INTERVENÇÃO

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Aroldo Félix, candidato pelo UP
Aroldo Félix, candidato pelo UP - Foto: Divulgação

Aroldo Félix (UP)

Manhã

  • Às 9h, realiza comício e panfletagem na Estação da Lapa, em Salvador

Tarde

  • Às 15h, reunião em Simões Filho
Candidato ao governo da Bahia, Ariel Capistrano
Candidato ao governo da Bahia, Ariel Capistrano - Foto: Reprodução/Instagram @arieldasilvacapistrano

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

  • Reunião com lideranças de Teodoro Sampaio e de Feira de Santana

Tarde

  • Reunião com lideranças de Tanquinho
  • Participa de evento político em Riachão do Jacuípe
Maria Bona (ao centro), candidata ao governo da Bahia
Maria Bona (ao centro), candidata ao governo da Bahia - Foto: Reprodução/Instagram

Maria Bona (PCO)

  • A partir das 9h, realiza panfletagem em Simões Filho

Ronaldo Mansur (PSOL)

  • Não divulgou agenda de campanha ao governo da Bahia para este sábado, 5
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Tags

ACM Neto eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues

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