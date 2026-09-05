Candidatos ao governo cumprem atos na capital e interior neste sábado

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Os candidatos ao governo da Bahia abrem o final de semana com diversas agendas de campanha em Salvador e no interior do estado. Entre os compromissos estão caminhadas, carreatas e inaugurações de comitê de campanha.

Confira:

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ACM Neto durante carreata em Feira de Santana - Foto: Divulgação

ACM Neto (União)

Manhã

A partir das 9h, participa de ato político em Laje

Tarde

A partir das 15h, participa de caminhada em Manoel Vitorino

Noite

A partir das 18h, participa da inauguração do comitê de campanha e de caminhada em Amargosa

Jerônimo Rodrigues durante ato de campanha - Foto: Divulgação

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

8h, Caminhada no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Tarde

13h, Carreata em Ubaíra

15h, Carreata em Santa Inês

17h, Carreata em Itaquara

Noite

18h, Comício em Jaguaquara

Aroldo Félix, candidato pelo UP - Foto: Divulgação

Aroldo Félix (UP)

Manhã

Às 9h, realiza comício e panfletagem na Estação da Lapa, em Salvador

Tarde

Às 15h, reunião em Simões Filho

Candidato ao governo da Bahia, Ariel Capistrano - Foto: Reprodução/Instagram @arieldasilvacapistrano

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

Reunião com lideranças de Teodoro Sampaio e de Feira de Santana

Tarde

Reunião com lideranças de Tanquinho

Participa de evento político em Riachão do Jacuípe

Maria Bona (ao centro), candidata ao governo da Bahia - Foto: Reprodução/Instagram

Maria Bona (PCO)

A partir das 9h, realiza panfletagem em Simões Filho

Ronaldo Mansur (PSOL)