Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DECISÃO

Jequié é condenada por crimes ambientais na Lagoa do Derba

Prefeitura é condenada a pagar R$ 100 mil por danos ambientais

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

20/01/2026 - 8:38 h | Atualizada em 20/01/2026 - 9:25
Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié
Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié -

A Justiça de Jequié, Vale do Jiquiriçá, condenou o município ao pagamento de uma indenização de R$ 100 mil por danos ambientais residuais na Lagoa do Derba.

A sentença, proferida no último dia 17 de dezembro de 2025, é resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), que constatou o descarte irregular de resíduos e entulhos na área sob responsabilidade da gestão do prefeito Zé Cocá (PP).

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Omissão

De acordo com a decisão judicial, houve omissão da prefeitura no dever de fiscalizar e proteger o ecossistema local. O montante da indenização deverá ser destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos ou a um fundo ambiental equivalente.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Determinações

Além da multa, a Justiça estabeleceu uma série de obrigações imediatas para o Executivo municipal. O Município deverá elaborar um plano detalhado de recuperação da área de preservação e implementar medidas permanentes de fiscalização e limpeza.

A sentença também destaca a necessidade de ações sociais, obrigando a prefeitura a realizar projetos de gestão de resíduos e educação ambiental voltados para a comunidade do entorno.

Para garantir o cumprimento das metas, a gestão municipal precisará apresentar relatórios periódicos aoPoder Judiciário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

danos ambientais educação ambiental indenização Justiça Ambiental Prefeitura de Jequié

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié
Play

Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador

Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

x