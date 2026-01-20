DECISÃO
Jequié é condenada por crimes ambientais na Lagoa do Derba
Prefeitura é condenada a pagar R$ 100 mil por danos ambientais
Por Rodrigo Tardio
A Justiça de Jequié, Vale do Jiquiriçá, condenou o município ao pagamento de uma indenização de R$ 100 mil por danos ambientais residuais na Lagoa do Derba.
A sentença, proferida no último dia 17 de dezembro de 2025, é resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), que constatou o descarte irregular de resíduos e entulhos na área sob responsabilidade da gestão do prefeito Zé Cocá (PP).
Omissão
De acordo com a decisão judicial, houve omissão da prefeitura no dever de fiscalizar e proteger o ecossistema local. O montante da indenização deverá ser destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos ou a um fundo ambiental equivalente.
Determinações
Além da multa, a Justiça estabeleceu uma série de obrigações imediatas para o Executivo municipal. O Município deverá elaborar um plano detalhado de recuperação da área de preservação e implementar medidas permanentes de fiscalização e limpeza.
A sentença também destaca a necessidade de ações sociais, obrigando a prefeitura a realizar projetos de gestão de resíduos e educação ambiental voltados para a comunidade do entorno.
Para garantir o cumprimento das metas, a gestão municipal precisará apresentar relatórios periódicos aoPoder Judiciário.
