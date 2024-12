Operação Descobrimento também busca assassinos de ex-ator mirim

Todos já possuem mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um operação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, foi deflagrada nesta terça-feira, 26, a Operação Descobrimento, nos municípios de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, no sul da Bahia a ação teve como objetivo cumprir 23 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão, com foco no combate ao tráfico de drogas, à violência e à captura de suspeitos de homicídios.

A ação também teve como alvo, dois dos três suspeitos envolvidos na morte do ex-ator mirim João Rebello, assassinado há dois meses em Trancoso, distrito de Porto Seguro.

João Rebello, que atualmente era DJ, foi morto na noite de 24 de outubro dentro de seu carro, após ser alvejado por tiros disparados por três homens em uma motocicleta. Segundo a polícia, o crime foi um engano. João não tinha envolvimento com atividades criminosas, e os suspeitos miravam outra pessoa que utilizava um carro semelhante ao dele.

Leia também:

>> MPF obtém condenação de prefeito de Iguaí por fraudes em licitações

>> Acidente envolvendo três veículos deixa motociclista ferido em Salvador

>> Ex-trabalhadores da extinta CSN fazem protesto em Salvador

O verdadeiro alvo, que permanece em anonimato, estaria sendo ameaçado por traficantes da região e costumava estacionar no mesmo local onde João estava no dia do crime.

Os três suspeitos identificados no caso são:

Felipe Souza Bruno (Zingue)

Anderson Nascimento Sena (Danda)

Wallace Santos Oliveira (WL)

Wallace se entregou à polícia no dia 31 de outubro. Já Felipe e Anderson continuam foragidos e são alvos da Operação Descobrimento. Todos já possuem mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas.