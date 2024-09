Outro envolvido em sumiço de turistas na Bahia é morto pela PM

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Falta um dia para o desaparecimento dos turistas paulistas completar duas semanas e, desde então, quatro suspeitos de envolvimento no sumiço de Vitor Benites Teixeira, de 28 anos, e Lucas Ferreira de Sousa, de 22, foram encontrados. Entre os mortos, o último deles, identificado como Wesley Jefferson Matos da Silva, trocou tiros com policiais militares e morreu na quinta-feira (5).

O indivíduo liderava uma facção criminosa na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, e tinha dois mandados de prisão em aberto. Ambos foram expedidos pela Justiça de Minas Gerais, de acordo com apuração do Portal MASSA!.

Com o cidadão de 19 anos, uma arma de fogo, um carregador alongado com capacidade para 30 munições e 13 balas foram apreendidos pela corporação na Rua N, no bairro Arnaldão.

Relembre o caso

Lucas e Vitor sumiram no dia 24 de agosto. Eles foram vistos pela última vez na saída de um evento, ocorrido no bairro Alecrim. O carro, modelo Chevrolet Onix, usado pela dupla foi encontrado queimado quatro dias depois.