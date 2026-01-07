Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FALHAS GRAVES

Pagamento de R$ 6 milhões de Prefeitura a advogados é suspenso

Corte aponta irregularidades na contratação de escritório pela gestão municipal de Barrocas

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

07/01/2026 - 12:42 h
Almir de Maciel, prefeito de Barrocas (PT)
Almir de Maciel, prefeito de Barrocas (PT) -

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) determinou a suspensão imediata de um contrato de advocacia firmado pela Prefeitura de Barrocas, nordeste da Bahia, gestão do prefeito José Almir Araujo Queiroz, conhecido como Almir de Maciel (PT).

A medida cautelar, motivada por indícios de irregularidades, interrompe qualquer pagamento ao escritório contratado para a recuperação de créditos de fundos educacionais.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O contrato, realizado por intermédio de contratação direta, ou seja, sem a exigência de licitação, previa o pagamento de 20% sobre os valores recuperados. Com uma estimativa de arrecadação de R$ 30 milhões, os honorários advocatícios poderiam atingir a cifra de R$ 6 milhões.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Para o TCM-BA, a ausência de um teto para esses valores e a falta de uma pesquisa de preços compatível com o mercado representam um risco real de prejuízo aos cofres públicos.

Falhas técnicas

O relatório do tribunal elencou uma série de fragilidades no processo administrativo, como a inexistência de estudo de riscos, falhas na previsão orçamentária e a falta de submissão do ajuste ao controle interno municipal.

Além disso, os conselheiros consideraram que o serviço não apresentava complexidade técnica singular que justificasse a contratação externa, podendo ser executado pela própria Procuradoria Municipal.

Prazos

Ao reconhecer o "perigo da demora", o TCM optou por congelar os efeitos financeiros do contrato até o julgamento definitivo do mérito. O prefeito Almir de Maciel e os representantes do escritório de advocacia foram oficialmente notificados e possuem um prazo de 20 dias para apresentar defesa e esclarecer os pontos questionados pelo órgão fiscalizador.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Barrocas e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

barrocas contrato de advocacia Gestão Pública irregularidades administrativas prefeito Almir de Maciel tribunal de contas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Almir de Maciel, prefeito de Barrocas (PT)
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

Almir de Maciel, prefeito de Barrocas (PT)
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

Almir de Maciel, prefeito de Barrocas (PT)
Play

Homem a cavalo escapa de raio na Bahia, após animal recuar; vídeo

Almir de Maciel, prefeito de Barrocas (PT)
Play

Vídeo mostra impacto forte do atropelamento de pintores em Guarajuba

x