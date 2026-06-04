Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

PROJETO DE LEI

Pais que não pagarem pensão podem ser barrados de estádios na Bahia

Objetivo é fortalecer a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes

Edvaldo Sales
Por
Objetivo é fortalecer a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes
Objetivo é fortalecer a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Os pais que não pagaram a pensão alimentícia determinada pela Justiça podem ser proibidos de acessar estádios e eventos esportivos na Bahia. É o que propõe um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A medida visa proibir a entrada em estádios, arenas, ginásios e outros locais de eventos esportivos de indivíduos em situação de inadimplemento voluntário — e que não tem justificativa aceitável — de obrigação alimentícia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O texto, de autoria do deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), estabelece que a restrição permanece enquanto durar a inadimplência reconhecida judicialmente ou registrada em cadastros de órgãos competentes.

Leia Também:

BRASIL

Pensão alimentícia pode mudar e ficar mais cara para pais ausentes
Pensão alimentícia pode mudar e ficar mais cara para pais ausentes imagem

"MÃES EM AÇÃO"

Defensoria fará mutirão com serviços de pensão alimentícia para mães em Salvador
Defensoria fará mutirão com serviços de pensão alimentícia para mães em Salvador imagem

POLÍTICA

Autor de projeto sobre pensão alimentícia vira novo ministro de Lula
Autor de projeto sobre pensão alimentícia vira novo ministro de Lula imagem

Sistemas de verificação

A proposta diz que os organizadores de eventos e administradores de estádios poderão adotar sistemas de verificação de acesso. Pontua ainda que toda verificação deverá respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os princípios da dignidade humana e o devido processo legal.

Cooperação técnica

Ainda de acordo com o projeto, o governo estadual poderá firmar parcerias com o Judiciário, o Ministério Público da Bahia (MP-BA), a Defensoria Pública e os cartórios para compartilhar as informações necessárias à aplicação da medida.

A integração entre as instituições terá o objetivo de tornar mais eficiente a troca de dados e a verificação das informações.

Além disso, o governador poderá criar um sistema integrado de consulta e validação. A ferramenta permitirá reunir e conferir os dados de forma centralizada, facilitando a implementação das restrições previstas e garantindo maior agilidade no processo.

Proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes

Hilton Coelho pontua que o objetivo do projeto é fortalecer a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.

O parlamentar ressalta que o abandono afetivo e material de pais em relação aos filhos permanece como uma “realidade que atravessa a sociedade brasileira e atinge milhares de famílias, especialmente aquelas chefiadas por mulheres”.

Em consequência da omissão paterna, são elas que, na maioria das vezes, assumem sozinhas o sustento financeiro, os cuidados cotidianos, a educação e o acompanhamento integral dos filhos, acumulando jornadas exaustivas de trabalho remunerado e não remunerado.

Hilton Coelho - deputado estadual

Atualmente, a legislação já prevê prisão civil do devedor em casos de inadimplência. No entanto, ainda na sua justificativa, o deputado afirma que a “experiência cotidiana demonstra que os mecanismos atualmente existentes nem sempre são suficientes para assegurar o efetivo cumprimento dessa obrigação.”

Além disso, Hilton cita, como referência internacional, o que já acontece na Argentina, que passou a adotar restrições de acesso a eventos esportivos para devedores de pensão alimentícia.

Próximos passos

O documento foi encaminhado para análise nas seguintes comissões da Alba:

  • Constituição e Justiça;
  • Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público;
  • Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle.

Só depois disso o projeto irá para votação em plenário. Caso seja aprovado, irá para o governador sancionar.

Debate nacional

Projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados também querem impedir o acesso, em estádios e eventos esportivos, de pais devedores de pensão alimentícia.

As matérias são de autoria de parlamentares do PT e do PSOL e, se aprovadas, alterariam o Código de Processo Civil e a Lei Geral do Esporte para criar mecanismos de restrição temporária contra inadimplentes.

O texto prevê ainda que administradores de arenas esportivas e organizadores de competições adotem mecanismos para cumprir decisões judiciais, inclusive com conferência manual de identidade quando não houver sistema biométrico ou eletrônico.

Já o outro projeto apresentado na Casa Baixa tem como objetivo impedir, de forma temporária, o comparecimento de devedores a eventos esportivos com controle de acesso e venda identificada de ingressos.

A proposta prevê que a restrição seja comunicada ao cadastro mantido pelo Conselho Nacional de Justiça e estabelece exceção para situações ligadas ao exercício profissional do executado.

O que dizem os parlamentares?

Na justificativa de um dos textos, a deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) afirmou que “os mecanismos tradicionais de execução têm sido insuficientes para assegurar o cumprimento da obrigação”.

A parlamentar sustentou que a proposta busca reforçar o dever de sustento e a proteção integral de crianças e adolescentes.

Por sua vez, o autor do segundo texto, o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou que “não se pode aceitar que alguém possa desfrutar de momentos de lazer, descontração e euforia enquanto o filho, geralmente uma criança, está destituído de alimento”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Alba Bahia Pensão alimentícia projeto de lei

Relacionadas

Mais lidas