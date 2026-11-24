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Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, 24, suspeito de se passar por policial rodoviário federal para conseguir viajar de graça em um ônibus na Bahia.



A prisão aconteceu por volta das 11h35, no km 259 da BR-101, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o passageiro teria apresentado um distintivo da corporação para conseguir embarcar sem pagar a passagem. O ônibus, da empresa Cidade Sol, fazia o trajeto entre Salvador e Jaguaquara.

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Suspeito alegou trabalhar na delegacia da PRF na Bahia

Após receber informações sobre a possível fraude, uma equipe da PRF abordou o coletivo para verificar a situação.

Durante a fiscalização, o homem afirmou ser policial rodoviário federal lotado na delegacia de Santo Antônio de Jesus. Questionado pelos agentes sobre o distintivo apresentado, ele alegou que havia perdido o documento durante uma parada do ônibus em Governador Mangabeira.





Consulta revelou que homem não era policial

Os agentes realizaram uma consulta aos registros da instituição e constataram que o suspeito não fazia parte do quadro de servidores da PRF, nem na ativa nem na inatividade.

Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio de Jesus.

Ele foi apresentado em flagrante por suspeita de estelionato. O caso será investigado pela Polícia Civil.