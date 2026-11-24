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A Capoeira vai movimentar o Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, no próximo sábado, 28, com dois torneios voltados à valorização da cultura afro-brasileira, ao esporte e à formação de crianças e adolescentes.



A programação começa às 9h e reúne participantes da capital baiana e de outras cidades, como Juazeiro, na Bahia, e Itabaiana, em Sergipe.

Promovidos pela Escola CTE Capoeiragem, por meio do Instituto CTE Capoeiragem, os encontros pretendem reunir atletas, mestres, professores, educadores e projetos sociais em uma programação que vai além da competição esportiva.





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Torneio de Capoeira terá participação de crianças e adolescentes

A primeira atividade será o Torneio Ubuntu de Capoeira, com início às 9h. A iniciativa é voltada ao público infantil e tem como inspiração o conceito africano Ubuntu, que representa a ideia de que a construção individual também depende da relação com o outro.

A proposta é incentivar a cooperação, o respeito e a valorização coletiva. Por isso, todas as crianças participantes receberão medalhas. Os capoeiristas com as melhores pontuações também serão reconhecidos no pódio e receberão certificados.

A avaliação ficará sob responsabilidade da Professora Fênix, de Itabaiana (SE), e do Professor Pequeno, de Juazeiro (BA), ambos integrantes da Escola CTE Capoeiragem.

Competição reúne 30 atletas em Salvador

No período da tarde, das 14h às 17h, será realizado o 1º Torneio Salvador de Capoeiragem. A disputa contará com 30 atletas, divididos em três categorias, com idades entre 10 e 18 anos.

A competição será organizada em três etapas: Jogo Cadência 1, Jogo Cadência 2/3 e Solo. Os participantes serão avaliados a partir de critérios técnicos e de interação característicos da modalidade.

Os competidores disputarão troféus e instrumentos tradicionais da Capoeira, como berimbau, pandeiro e caxixi. O corpo de jurados será formado por Mestre Grandão, Mestre João do Morro, Mestre Tucano e Professora Lua.

Projetos sociais também participam do encontro

O evento contará com representantes de diferentes escolas e instituições de Capoeira, incluindo a Associação Mangangá, a Associação Os Bambas do Sol Nascente de Salvador, Cafuá Capoeira, Capoeira Idalina e CTE Capoeiragem.

A participação de atletas vinculados a projetos sociais busca fortalecer o intercâmbio entre as instituições e ampliar as oportunidades de convivência, aprendizado e desenvolvimento para crianças e adolescentes.





Evento destaca resistência e ancestralidade no mês da Consciência Negra

Realizados durante o mês da Consciência Negra, os torneios também buscam destacar a importância da Capoeira como manifestação cultural de matriz africana, símbolo de resistência, identidade e pertencimento.

Para o mestre Balão, idealizador da iniciativa e presidente do Instituto CTE Capoeiragem, a prática representa uma oportunidade de desenvolver valores como disciplina, respeito às diferenças, autoestima, solidariedade e reconhecimento da própria história.

A proposta é reforçar o papel da Capoeira como instrumento de inclusão social e educação, aproximando diferentes gerações e contribuindo para a preservação de uma das mais importantes manifestações culturais brasileiras.