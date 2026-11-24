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O Ministério Público do Trabalho (MPT) obteve uma decisão liminar da Justiça do Trabalho que restringe os poderes da direção do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) e estabelece medidas de proteção aos funcionários da entidade. A determinação ocorre no âmbito de uma ação civil pública que apura denúncias de assédio moral, perseguição e intimidação no ambiente de trabalho.

A decisão foi proferida pela juíza Viviane Souza Brito Auad, da 4ª Vara do Trabalho de Salvador, que acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo MPT, por meio da procuradora do Trabalho Rachel Freire de Abreu Neta.

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Apesar das restrições impostas, a magistrada não acatou o pedido de afastamento imediato do presidente do Sinpojud, Manuel Inácio Cerqueira Suzart, que disputa a reeleição pela Chapa 1 nesta sexta-feira, 27.

A juíza ponderou que o afastamento cautelar de um dirigente eleito por uma categoria profissional exige especial cautela, diante da possibilidade de interferência na autonomia sindical. A magistrada também destacou que a primeira denúncia chegou ao MPT em agosto de 2025, enquanto a ação civil pública foi ajuizada em outubro de 2026.

Demissões e transferências terão de passar pela diretoria

Com a liminar, o Sinpojud fica impedido de tomar uma série de decisões administrativas relacionadas aos seus funcionários sem a prévia deliberação colegiada da diretoria, respeitando as regras estabelecidas no estatuto da entidade.

Entre as medidas que passam a depender de decisão colegiada estão:

Admissão de funcionários;

Demissão de empregados;

Transferência de trabalhadores;

Alteração de funções;

Aplicação de penalidades.

O descumprimento da determinação poderá resultar em multa de R$ 10 mil por ato praticado, além da possibilidade de anulação das decisões administrativas e responsabilização pelos danos causados.

A Justiça também proibiu Manuel Suzart de praticar, diretamente ou por intermédio de terceiros, qualquer ato de retaliação, intimidação, perseguição ou discriminação contra trabalhadores ouvidos durante as investigações ou indicados como testemunhas na ação civil pública.

Caso descumpra a determinação, o dirigente poderá responder pessoalmente pelos prejuízos decorrentes de sua conduta.

As medidas possuem caráter preventivo e buscam preservar a integridade dos funcionários, além de assegurar a regularidade da produção de provas durante a tramitação do processo.

Funcionários relatam vigilância até no banheiro

Conforme revelou o portal A TARDE, o Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação civil pública contra Manuel Suzart e o Sinpojud após reunir depoimentos sobre supostas irregularidades nas relações de trabalho dentro da entidade.

A investigação reuniu relatos de ameaças de demissão, constrangimentos públicos, monitoramento excessivo de empregados, isolamento profissional e transferências para setores sem condições adequadas de trabalho.

Os depoimentos também mencionam episódios de vigilância durante idas ao banheiro e supostas represálias contra funcionários identificados como próximos à oposição sindical.

A investigação aborda, ainda, demissões ocorridas após a prestação de depoimentos ao Ministério Público, circunstância que motivou o pedido de proteção aos trabalhadores que colaboraram com a apuração.

Os episódios são apresentados pelo MPT como indícios de um possível padrão de assédio moral institucional, cuja responsabilidade ainda deverá ser analisada pela Justiça do Trabalho.

Dez funcionários teriam se afastado

A investigação também aponta possíveis consequências das condições de trabalho para a saúde dos empregados do sindicato.

Segundo depoimento atribuído à responsável pelo setor de recursos humanos, pelo menos dez trabalhadores precisaram se afastar das atividades em 2025 em razão de problemas psicológicos.

Uma das funcionárias relatou ter desenvolvido ansiedade, síndrome do pânico e depressão durante o período em que enfrentou as situações denunciadas.

O MPT também reuniu relatos de conflitos e intimidação na sede do sindicato, incluindo um episódio que teria envolvido a presença de um segurança armado.

Suzart já chegou a ser afastado neste ano

Embora a Justiça do Trabalho tenha rejeitado o pedido de afastamento cautelar apresentado pelo MPT, Manuel Suzart já chegou a ser afastado da presidência do Sinpojud neste ano, em decorrência de outro processo judicial.

Em dezembro de 2025, foi deliberado seu afastamento da direção da entidade. A medida, entretanto, foi anulada por uma Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de janeiro de 2026, que determinou o retorno do dirigente às funções.

A controvérsia chegou ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) após uma decisão de primeira instância determinar seu afastamento do cargo.

Em 6 de fevereiro, a desembargadora Maria da Purificação da Silva, da Primeira Câmara Cível do TJ-BA, concedeu efeito suspensivo ativo a um agravo de instrumento apresentado por Suzart, permitindo que ele voltasse a exercer a presidência.

Eleição sindical e próximos passos

A decisão liminar foi concedida às vésperas das eleições para a direção do Sinpojud, marcadas para esta sexta-feira, 27 de novembro. Manuel Suzart permanece na presidência da entidade e disputa a reeleição pela Chapa 1.

O processo segue em tramitação na 4ª Vara do Trabalho de Salvador, com audiência agendada para 18 de dezembro de 2026.

O mérito das denúncias de assédio moral e os demais pedidos apresentados pelo Ministério Público ainda serão analisados pela Justiça. A concessão da liminar não representa uma condenação definitiva do dirigente ou da entidade sindical.