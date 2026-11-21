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Motoristas que utilizam a BA-052, conhecida como Estrada do Feijão, terão que preparar o bolso para pagar mais caro pelo pedágio. A tarifa sofreu um reajuste de 4,64%, autorizado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

A medida foi oficializada no Diário Oficial do Estado por meio da Resolução nº 30, publicada na quinta-feira, 19. Segundo a agência reguladora, o aumento corresponde à atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsto no contrato de concessão firmado em 2018.

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Com a mudança, a tarifa básica passou de R$ 22,176 para R$ 23,205. Após o arredondamento, motoristas de automóveis, caminhonetes e furgões de dois eixos pagarão R$ 23,20.

Confira quanto vai custar o pedágio

Os novos valores também atingem motocicletas e veículos comerciais, com tarifas que variam conforme a quantidade de eixos.

Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor: R$ 11,60;

Automóveis, caminhonetes e furgões: R$ 23,20;

Veículos comerciais de dois eixos: R$ 46,40;

Veículos comerciais de três eixos: R$ 69,60;

Veículos comerciais de quatro eixos: R$ 92,80;

Veículos comerciais de cinco eixos: R$ 116,00;

Veículos comerciais de seis eixos: R$ 139,20;

Veículos comerciais de sete eixos: R$ 162,40;

Veículos comerciais de oito eixos: R$ 185,60;

Veículos comerciais de nove eixos: R$ 208,80.

Os veículos de passeio que circulam com reboque ou semirreboque também terão os valores atualizados.

Quem continua isento?

Apesar do reajuste, a resolução mantém a gratuidade para veículos de tração animal, pedestres e bicicletas.





A nova tabela começará a ser aplicada após a autorização de cobrança pela agência reguladora. A atualização segue as regras estabelecidas no Contrato de Concessão nº 01/2018 e seus aditivos.

A BA-052 é uma das principais rodovias do interior baiano e conecta municípios das regiões de Feira de Santana, Irecê e Chapada Diamantina. A estrada também é importante para o transporte de cargas e o deslocamento de moradores do semiárido.