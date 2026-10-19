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CASO DO BEBÊ SEQUESTRADO

Polícia Civil encontra ossadas na casa de suspeito de sequestrar Noah

A residência foi atingida por um incêndio; há suspeita de queima intencional

Brenda Roberta
Por
Imagem ilustrativa da imagem Polícia Civil encontra ossadas na casa de suspeito de sequestrar Noah
Foto: Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Vitória da Conquista investiga as origens dos ossos encontrados na casa do suspeito de sequestrar o bebê Noah , de 11 meses, no bairro Guarani.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil informou que as origens da ossada são “de origem e natureza ainda não esclarecidas”.

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A residência foi atingida por um incêndio na semana passada e a principal suspeita é de que o fogo tenha sido provocado intencionalmente como forma de retaliação pelo crime.

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A Polícia Civil informou que solicitou ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) a realização de perícias para identificar e analisar o material encontrado. Segundo a corporação, também estão sendo realizadas diligências e ouvidas pessoas que possam contribuir com as investigações.

"Guias para a realização de perícia foram expedidas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelos exames necessários à identificação e à análise do material encontrado. A unidade policial realiza diligências e oitivas para esclarecer os fatos", afirmou a instituição.

Além disso, o pesquisador ainda aponta imagens de câmeras de segurança que poderão auxiliar no esclarecimento do caso.

Relembre o caso do sequestro do bebê Noah

O bebê Noah foi encontrado na manhã da última quarta-feira (14), em uma cabana na Praia do Sul, em Ilhéus, e já foi entregue à família. Na mesma informação, dois homens suspeitos de envolvimento no sequestro foram presos nas proximidades de Ibicuí. Conforme informações divulgadas, ambos residem em Vitória da Conquista.

A Polícia Civil ficará encarregada de apurar uma denúncia de incêndio e verificar se o fogo foi provocado de maneira criminosa.

As investigações também precisam esclarecer o episódio sobre alguma ligação com o sequestro de Noah. A possibilidade de incêndio ter sido uma forma de retaliação está entre as hipóteses levantadas, mas ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Incêndio em imóvel ocorre após sequestro do bebê Noah na Bahia

O incêndio foi registrado na Rua Guilherme Aguiar. De acordo com as informações do Giro em Ipiaú, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência e conseguir controlar o fogo.

O episódio aconteceu dois dias depois do sequestro de Noah, levado por um homem armado enquanto estava em uma praça no distrito de Ponto do Astério, em Firmino Alves, no sul da Bahia.

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