Polícia Civil identifica vítimas de acidente na Chapada Diamantina

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A Polícia Civil identificou as sete vítimas fatais do acidente envolvendo um ônibus, na região da BA-122, na Chapada Diamantina, na madrugada deste sábado, 26.

Além do policial militar Lucas José, de 31 anos, que já havia sido identificado, o trabalho da polícia conseguiu identificar mais quatro vítimas do gênero masculino e duas do gênero feminino. São elas:

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Lucas José, 31 anos;

Helena Lima de Moraes, de 2 anos;

Matheus de Almeida Ribeiro Barros Cerqueira, de 27 anos;

Taynara de Lima Amaral, de 25 anos;

Ernesto Silva Mota, de 65 anos;

Marcos Donizete Tavares de Melo, de 62 anos;

Carlos Tubbi, de 72 anos.

Como foi o acidente?

O acidente ocorreu na região do município de Iraquara, na Chapada Diamantina, deixando 13 feridos, além dos mortos. Segundo as primeiras informações divulgadas, o ônibus transportava 22 passageiros.

O veículo fazia o trajeto entre Fortaleza, no Ceará, e Palmas, no Tocantins, e pertencia à frota da empresa Real Maia.