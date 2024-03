Polícia cumpre mandados contra 4 suspeitos de matar adolescente | A TARDE

Policiais da Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro, no sul da Bahia, cumpriram quatro mandados de prisão contra envolvidos no homicídio e ocultação de cadáver de um adolescente de 17 anos, ocorrido em outubro de 2023.

Segundo a Polícia Civil, na terça-feira, 27, o Serviço de Investigação (SI) da delegacia de Porto Seguro prendeu um homem, em casa, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na quarta-feira, 28, uma mulher que participou do crime teve a prisão cumprida na quarta-feira, 28, em Mascote, com o apoio de uma equipe da DT daquele município.

Outros dois suspeitos já estavam presos e à disposição da Justiça. Eles tiveram as ordens judiciais cumpridas no sistema prisional, em dezembro do ano passado.



O inquérito instaurado na unidade policial apontou, inicialmente, que o grupo criminoso foi responsável pelo desaparecimento da vítima, concluindo, posteriormente, que o adolescente foi morto e teve o corpo ocultado pelos suspeitos.

“Até o momento, sabe-se que a vítima foi assassinada por meio de agressões físicas. O corpo ainda não foi localizado e suspeita-se que tenha sido ocultado em uma área remota do município de Coroa Vermelha”, informou o titular de Porto Seguro, delegado Eridelson de Sousa Bastos.

O grupo permanece à disposição da Justiça. “Seguimos com as investigações para identificar outros envolvidos no caso. Diligências estão sendo realizadas para localizar o corpo da vitima”, acrescentou o delegado.