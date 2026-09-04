BAHIA
Primeira mulher trans aprovada em Medicina na Ufba por cotas morre aos 44 anos
Morte da estudante foi comunicada pelo diretório acadêmico da Faculdade de Medicina
A trajetória de Thaiz Pedrosa, que se tornou a primeira mulher trans a ingressar no curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba) pelo sistema de cotas, chegou ao fim na quinta-feira, 3. Ela morreu aos 44 anos. A causa da morte não foi informada.
Mineira, Thaiz passou a morar em Salvador em 2019, ano em que foi aprovada para integrar a 256ª turma de Medicina da universidade. Sua chegada à instituição ocorreu justamente quando a Ufba passou a oferecer, pela primeira vez, vagas destinadas a pessoas trans e refugiados
Naquele ano, 22 pessoas trans ingressaram na unidade de ensino por meio das cotas. A presença de Thaiz ganhou destaque entre os estudantes e, segundo o diretório acadêmico da Faculdade de Medicina, sua trajetória contribuiu para ampliar a representatividade e abrir espaço para outras pessoas trans dentro da instituição.
A morte foi comunicada pelo diretório acadêmico da faculdade, que publicou uma homenagem nas redes sociais. Na mensagem, Thaiz foi lembrada pelo impacto de sua trajetória entre os colegas e por representar um marco para a comunidade trans na universidade.
"Símbolo de representatividade, resistência, coragem e inspiração para tantos que vieram antes, caminham conosco e ainda virão", diz a nota emitido pelo diretório acadêmico.