Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Primeira mulher trans aprovada em Medicina na Ufba por cotas morre aos 44 anos

Morte da estudante foi comunicada pelo diretório acadêmico da Faculdade de Medicina

Luan Julião
Por
Mineira, Thaiz passou a morar em Salvador em 2019
Mineira, Thaiz passou a morar em Salvador em 2019 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A trajetória de Thaiz Pedrosa, que se tornou a primeira mulher trans a ingressar no curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba) pelo sistema de cotas, chegou ao fim na quinta-feira, 3. Ela morreu aos 44 anos. A causa da morte não foi informada.

Mineira, Thaiz passou a morar em Salvador em 2019, ano em que foi aprovada para integrar a 256ª turma de Medicina da universidade. Sua chegada à instituição ocorreu justamente quando a Ufba passou a oferecer, pela primeira vez, vagas destinadas a pessoas trans e refugiados

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Naquele ano, 22 pessoas trans ingressaram na unidade de ensino por meio das cotas. A presença de Thaiz ganhou destaque entre os estudantes e, segundo o diretório acadêmico da Faculdade de Medicina, sua trajetória contribuiu para ampliar a representatividade e abrir espaço para outras pessoas trans dentro da instituição.

A morte foi comunicada pelo diretório acadêmico da faculdade, que publicou uma homenagem nas redes sociais. Na mensagem, Thaiz foi lembrada pelo impacto de sua trajetória entre os colegas e por representar um marco para a comunidade trans na universidade.

"Símbolo de representatividade, resistência, coragem e inspiração para tantos que vieram antes, caminham conosco e ainda virão", diz a nota emitido pelo diretório acadêmico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Medicina Ufba mulheres trans representatividade UFBA

Relacionadas

Mais lidas