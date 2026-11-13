Proclamação da República: veja o que abre e fecha neste domingo

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O feriado da Proclamação da República é celebrado em todo o Brasil neste domingo, 15. A data marca a mudança do regime monárquico para o republicano, em 1889, quando um movimento liderado por marechal Deodoro da Fonseca depôs o imperador Dom Pedro II e instaurou a República no país.

Por conta do feriado, shoppings, mercados e equipamentos públicos de Salvador e Região Metropolitana terão alterações nos horários de funcionamento.

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Veja o que abre e fecha:

Shoppings

Shopping Itaigara

O Shopping Itaigara permanecerá fechado neste domingo, 15. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira, 16.

Shopping Paseo

O Shopping Paseo terá funcionamento parcial. As lojas e os quiosques permanecerão fechados, com abertura opcional de acordo com cada lojista. Os restaurantes funcionarão a partir do meio-dia.

Lojas e quiosques: fechados, com abertura opcional

fechados, com abertura opcional Restaurantes: a partir das 12h

a partir das 12h Cinema: conforme programação do Cine Daten Paseo

conforme programação do Cine Daten Paseo Academia Alpha Fitness: horário disponível no site da rede



Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista funcionará em horário especial neste domingo.

Shopping: das 12h às 21h

das 12h às 21h Lojas e quiosques: das 13h às 21h

das 13h às 21h Academia Alpha Fitness: horário disponível no site da rede

horário disponível no site da rede Cinema: conforme programação do Cineflix

Shopping Barra

O Shopping Barra funcionará em horário normal, com horários específicos para lojas e restaurantes.

Lojas e quiosques: das 12h às 20h

das 12h às 20h Barra Gourmet e demais restaurantes do piso L4: a partir das 12h

Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa terá funcionamento parcial durante o feriado. As lojas e os quiosques permanecerão fechados.

Academia Lion Fitness: das 7h às 12h

das 7h às 12h Praça de alimentação: das 11h às 19h

das 11h às 19h Lojas e quiosques: fechados

fechados Cinema: conforme programação do Cine Imperial

Shopping Piedade

O Shopping Piedade permanecerá fechado neste domingo, 15.

Shopping Paralela

O Shopping Paralela terá horários diferenciados para lojas, alimentação e serviços.

Lojas e quiosques: das 13h às 21h

das 13h às 21h Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: das 12h às 21h

das 12h às 21h Praça de alimentação: das 12h às 21h

das 12h às 21h Restaurantes: das 12h à meia-noite

das 12h à meia-noite Atrações de lazer: das 13h às 21h

das 13h às 21h Cinema: funcionamento normal

Salvador Shopping

O Salvador Shopping funcionará em horário especial neste domingo.

RedeMix: das 11h às 21h

das 11h às 21h Lojas âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h

das 12h às 21h Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia também terá funcionamento especial neste feriado.

Lojas: 13h às 21h

13h às 21h Âncoras: 12h às 21h

12h às 21h Alimentação e restaurantes: 12h às 21h

12h às 21h Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 12h às 21h

12h às 21h Clínica: fechada;

fechada; Bodytech: 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5

9h às 13h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5 Cinemas: conforme programação do UCI Orient

Salvador Norte Shopping

O Salvador Norte Shopping também funcionará em horário especial.

Mix Mateus: das 7h às 21h

das 7h às 21h Lojas âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h

das 12h às 21h Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h

Parque Shopping Bahia

Em Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia terá os seguintes horários de funcionamento:

Lojas âncoras e praça de alimentação: das 12h às 21h

das 12h às 21h Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h

das 13h às 21h Alameda Gourmet: das 11h às 22h

Outlet Premium Salvador

O Outlet Premium Salvador funcionará normalmente, das 9h às 21h.

Boulevard Shopping Camaçari

O Boulevard Shopping Camaçari terá funcionamento especial.

Lojas âncoras: das 13h às 21h

das 13h às 21h Lojas satélites: das 14h às 21h

das 14h às 21h Praça de alimentação e Magic Games: das 12h às 21h

das 12h às 21h Cafés, sorveterias e quiosques de alimentação: das 14h às 21h

das 14h às 21h Smart Fit: das 8h às 14h

das 8h às 14h Cinemark e Arena: conforme programação

conforme programação Clínicas médicas, SAC, lotérica, Neoenergia e cartórios: fechados

Lojas de material de construção

Ferreira Costa

As duas unidades da Ferreira Costa funcionarão das 8h30 às 19h.

Ferreira Costa Barris: 8h30min às 19h

8h30min às 19h Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h30min às 19h

Mercados e feiras

A Central de Abastecimento da Bahia (Ceasa) permanecerá fechada durante todo o domingo, 15. Já os mercados estaduais funcionarão em horários especiais, com encerramento antecipado das atividades.

Mercado do Ogunjá: das 6h às 13h;

das 6h às 13h; Mercado de Paripe: das 5h às 14h;

das 5h às 14h; Mercado Sete Portas: das 6h às 13h;

das 6h às 13h; Mercado do Rio Vermelho: boxes, das 7h às 14h; praça de alimentação, das 7h às 16h.

Equipamentos culturais

Excepcionalmente neste domingo, 15, o Museu Geológico da Bahia (MGB) não abrirá ao público.

Já o Centro Gemológico da Bahia (CGB) não terá alteração no funcionamento, uma vez que o equipamento já não abre aos domingos.