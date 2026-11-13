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PROGRAMAÇÃO

Proclamação da República: veja o que abre e fecha neste domingo

Confira o funcionamento de estabelecimentos em Salvador e na Região Metropolitana

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Dois estabelecimentos estarão fechados, enquanto os demais terão funcionamento parcial.
Dois estabelecimentos estarão fechados, enquanto os demais terão funcionamento parcial. - Foto: Roberto Abreu | Divulgação

O feriado da Proclamação da República é celebrado em todo o Brasil neste domingo, 15. A data marca a mudança do regime monárquico para o republicano, em 1889, quando um movimento liderado por marechal Deodoro da Fonseca depôs o imperador Dom Pedro II e instaurou a República no país.

Por conta do feriado, shoppings, mercados e equipamentos públicos de Salvador e Região Metropolitana terão alterações nos horários de funcionamento.

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Veja o que abre e fecha:

Shoppings

Shopping Itaigara

O Shopping Itaigara permanecerá fechado neste domingo, 15. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira, 16.

Shopping Paseo

O Shopping Paseo terá funcionamento parcial. As lojas e os quiosques permanecerão fechados, com abertura opcional de acordo com cada lojista. Os restaurantes funcionarão a partir do meio-dia.

  • Lojas e quiosques: fechados, com abertura opcional
  • Restaurantes: a partir das 12h
  • Cinema: conforme programação do Cine Daten Paseo
  • Academia Alpha Fitness: horário disponível no site da rede

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista funcionará em horário especial neste domingo.

  • Shopping: das 12h às 21h
  • Lojas e quiosques: das 13h às 21h
  • Academia Alpha Fitness: horário disponível no site da rede
  • Cinema: conforme programação do Cineflix

Shopping Barra

O Shopping Barra funcionará em horário normal, com horários específicos para lojas e restaurantes.

  • Lojas e quiosques: das 12h às 20h
  • Barra Gourmet e demais restaurantes do piso L4: a partir das 12h

Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa terá funcionamento parcial durante o feriado. As lojas e os quiosques permanecerão fechados.

  • Academia Lion Fitness: das 7h às 12h
  • Praça de alimentação: das 11h às 19h
  • Lojas e quiosques: fechados
  • Cinema: conforme programação do Cine Imperial

Shopping Piedade

O Shopping Piedade permanecerá fechado neste domingo, 15.

Shopping Paralela

O Shopping Paralela terá horários diferenciados para lojas, alimentação e serviços.

  • Lojas e quiosques: das 13h às 21h
  • Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: das 12h às 21h
  • Praça de alimentação: das 12h às 21h
  • Restaurantes: das 12h à meia-noite
  • Atrações de lazer: das 13h às 21h
  • Cinema: funcionamento normal

Salvador Shopping

O Salvador Shopping funcionará em horário especial neste domingo.

  • RedeMix: das 11h às 21h
  • Lojas âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h
  • Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia também terá funcionamento especial neste feriado.

  • Lojas: 13h às 21h
  • Âncoras: 12h às 21h
  • Alimentação e restaurantes: 12h às 21h
  • Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 12h às 21h
  • Clínica: fechada;
  • Bodytech: 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5
  • Cinemas: conforme programação do UCI Orient

Salvador Norte Shopping

O Salvador Norte Shopping também funcionará em horário especial.

  • Mix Mateus: das 7h às 21h
  • Lojas âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h
  • Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h

Parque Shopping Bahia

Em Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia terá os seguintes horários de funcionamento:

  • Lojas âncoras e praça de alimentação: das 12h às 21h
  • Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h
  • Alameda Gourmet: das 11h às 22h

Outlet Premium Salvador

O Outlet Premium Salvador funcionará normalmente, das 9h às 21h.

Boulevard Shopping Camaçari

O Boulevard Shopping Camaçari terá funcionamento especial.

  • Lojas âncoras: das 13h às 21h
  • Lojas satélites: das 14h às 21h
  • Praça de alimentação e Magic Games: das 12h às 21h
  • Cafés, sorveterias e quiosques de alimentação: das 14h às 21h
  • Smart Fit: das 8h às 14h
  • Cinemark e Arena: conforme programação
  • Clínicas médicas, SAC, lotérica, Neoenergia e cartórios: fechados

Lojas de material de construção

Ferreira Costa

As duas unidades da Ferreira Costa funcionarão das 8h30 às 19h.

  • Ferreira Costa Barris: 8h30min às 19h
  • Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h30min às 19h

Mercados e feiras

A Central de Abastecimento da Bahia (Ceasa) permanecerá fechada durante todo o domingo, 15. Já os mercados estaduais funcionarão em horários especiais, com encerramento antecipado das atividades.

  • Mercado do Ogunjá: das 6h às 13h;
  • Mercado de Paripe: das 5h às 14h;
  • Mercado Sete Portas: das 6h às 13h;
  • Mercado do Rio Vermelho: boxes, das 7h às 14h; praça de alimentação, das 7h às 16h.

Equipamentos culturais

Excepcionalmente neste domingo, 15, o Museu Geológico da Bahia (MGB) não abrirá ao público.

Já o Centro Gemológico da Bahia (CGB) não terá alteração no funcionamento, uma vez que o equipamento já não abre aos domingos.

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Tags

Proclamação da República região metropolitana Salvador

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