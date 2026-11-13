PROGRAMAÇÃO
Proclamação da República: veja o que abre e fecha neste domingo
Confira o funcionamento de estabelecimentos em Salvador e na Região Metropolitana
O feriado da Proclamação da República é celebrado em todo o Brasil neste domingo, 15. A data marca a mudança do regime monárquico para o republicano, em 1889, quando um movimento liderado por marechal Deodoro da Fonseca depôs o imperador Dom Pedro II e instaurou a República no país.
Por conta do feriado, shoppings, mercados e equipamentos públicos de Salvador e Região Metropolitana terão alterações nos horários de funcionamento.
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Veja o que abre e fecha:
Shoppings
Shopping Itaigara
O Shopping Itaigara permanecerá fechado neste domingo, 15. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira, 16.
Shopping Paseo
O Shopping Paseo terá funcionamento parcial. As lojas e os quiosques permanecerão fechados, com abertura opcional de acordo com cada lojista. Os restaurantes funcionarão a partir do meio-dia.
- Lojas e quiosques: fechados, com abertura opcional
- Restaurantes: a partir das 12h
- Cinema: conforme programação do Cine Daten Paseo
- Academia Alpha Fitness: horário disponível no site da rede
Shopping Bela Vista
O Shopping Bela Vista funcionará em horário especial neste domingo.
- Shopping: das 12h às 21h
- Lojas e quiosques: das 13h às 21h
- Academia Alpha Fitness: horário disponível no site da rede
- Cinema: conforme programação do Cineflix
Shopping Barra
O Shopping Barra funcionará em horário normal, com horários específicos para lojas e restaurantes.
- Lojas e quiosques: das 12h às 20h
- Barra Gourmet e demais restaurantes do piso L4: a partir das 12h
Shopping Center Lapa
O Shopping Center Lapa terá funcionamento parcial durante o feriado. As lojas e os quiosques permanecerão fechados.
- Academia Lion Fitness: das 7h às 12h
- Praça de alimentação: das 11h às 19h
- Lojas e quiosques: fechados
- Cinema: conforme programação do Cine Imperial
Shopping Piedade
O Shopping Piedade permanecerá fechado neste domingo, 15.
Shopping Paralela
O Shopping Paralela terá horários diferenciados para lojas, alimentação e serviços.
- Lojas e quiosques: das 13h às 21h
- Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: das 12h às 21h
- Praça de alimentação: das 12h às 21h
- Restaurantes: das 12h à meia-noite
- Atrações de lazer: das 13h às 21h
- Cinema: funcionamento normal
Salvador Shopping
O Salvador Shopping funcionará em horário especial neste domingo.
- RedeMix: das 11h às 21h
- Lojas âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h
- Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h
Shopping da Bahia
O Shopping da Bahia também terá funcionamento especial neste feriado.
- Lojas: 13h às 21h
- Âncoras: 12h às 21h
- Alimentação e restaurantes: 12h às 21h
- Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 12h às 21h
- Clínica: fechada;
- Bodytech: 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5
- Cinemas: conforme programação do UCI Orient
Salvador Norte Shopping
O Salvador Norte Shopping também funcionará em horário especial.
- Mix Mateus: das 7h às 21h
- Lojas âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h
- Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h
Parque Shopping Bahia
Em Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia terá os seguintes horários de funcionamento:
- Lojas âncoras e praça de alimentação: das 12h às 21h
- Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h
- Alameda Gourmet: das 11h às 22h
Outlet Premium Salvador
O Outlet Premium Salvador funcionará normalmente, das 9h às 21h.
Boulevard Shopping Camaçari
O Boulevard Shopping Camaçari terá funcionamento especial.
- Lojas âncoras: das 13h às 21h
- Lojas satélites: das 14h às 21h
- Praça de alimentação e Magic Games: das 12h às 21h
- Cafés, sorveterias e quiosques de alimentação: das 14h às 21h
- Smart Fit: das 8h às 14h
- Cinemark e Arena: conforme programação
- Clínicas médicas, SAC, lotérica, Neoenergia e cartórios: fechados
Lojas de material de construção
Ferreira Costa
As duas unidades da Ferreira Costa funcionarão das 8h30 às 19h.
- Ferreira Costa Barris: 8h30min às 19h
- Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h30min às 19h
Mercados e feiras
A Central de Abastecimento da Bahia (Ceasa) permanecerá fechada durante todo o domingo, 15. Já os mercados estaduais funcionarão em horários especiais, com encerramento antecipado das atividades.
- Mercado do Ogunjá: das 6h às 13h;
- Mercado de Paripe: das 5h às 14h;
- Mercado Sete Portas: das 6h às 13h;
- Mercado do Rio Vermelho: boxes, das 7h às 14h; praça de alimentação, das 7h às 16h.
Equipamentos culturais
Excepcionalmente neste domingo, 15, o Museu Geológico da Bahia (MGB) não abrirá ao público.
Já o Centro Gemológico da Bahia (CGB) não terá alteração no funcionamento, uma vez que o equipamento já não abre aos domingos.