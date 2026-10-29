Recifes de corais da Bahia estão sob ameaça; veja as áreas afetadas

Dois importantes ecossistemas marinhos da Bahia estão em situação crítica de conservação. Os recifes de corais da Baía de Todos os Santos e do Baixo Sul, além dos localizados em Abrolhos, foram classificados como ameaça pela Lista Vermelha de Ecossistemas, avaliação global divulgada durante a COP17 da Convenção sobre Diversidade Biológica, em Yerevan, na Armênia.



O levantamento aponta o aquecimento dos oceanos e as atividades humanas entre as principais ameaças à sobrevivência desses ambientes.

A classificação indica que os recifes ainda abrigam corais vivos, mas enfrentam riscos que exigem medidas urgentes de proteção.



Ao todo, cinco das oito ecorregiões brasileiras analisadas receberam o nível mais elevado de ameaça. Também estão na lista Parrachos, Atol das Rocas e Fernando de Noronha e Costa dos Corais.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Aquecimento dos oceanos preocupa especialistas

A avaliação considerou as mudanças ambientais registradas nos últimos 50 anos e as projeções de estresse térmico para as próximas cinco décadas. As ondas de calor marinhas são apontadas como uma das principais ameaças aos recifes. Eventos registrados em 2019 e 2020, além de 2024, provocaram branqueamento severo e mortalidade de espécies importantes de corais.

O estudo também destaca que a sobrepesca, o desenvolvimento costeiro, o turismo e a poluição por sedimentos e nutrientes comprometem a qualidade da água e a capacidade de recuperação desses ambientes.





Outras atividades também ameaçam os recifes

Além das mudanças climáticas e das pressões locais, a avaliação cita a exploração de petróleo e gás, a mineração, a navegação e a presença de espécies invasoras, como os corais-sol e o peixe-leão. Os recifes próximos à costa tendem a sofrer maior pressão acumulada em comparação com aqueles localizados em áreas mais distantes.

Em escala global, foram analisadas 127 ecorregiões em mais de 80 países e territórios. Desse total, 122 foram classificadas como criticamente em perigo, o equivalente a 96%.



Quando consideradas apenas as mudanças observadas nos últimos 50 anos, sem as projeções climáticas, 30 ecorregiões já estavam nessa categoria e outras 116 foram consideradas ameaçadas.

Conservação depende de ações locais e globais

A Lista Vermelha de Ecossistemas é uma ferramenta utilizada para orientar políticas de conservação e apoiar o cumprimento das metas do Marco Global da Biodiversidade de Kunming-Montreal. A avaliação pode contribuir para a criação de medidas de proteção dos recifes, recuperação de espécies marinhas e redução das pressões humanas.

O documento ressalta, porém, que as ações locais precisam ser acompanhadas de medidas globais para conter as mudanças climáticas. A redução rápida das emissões de gases de efeito estufa é apontada como essencial para limitar o aquecimento dos oceanos e os impactos sobre os recifes.