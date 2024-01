Reconhecimento facial identifica 29 suspeitos de crimes em 2024 | A TARDE

Três procurados pelos crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas foram presos com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública, nas últimas 24h. No ano de 2024, a ferramenta encontrou 29 pessoas com mandados de prisão.

As prisões ocorreram na cidade de Salvador, após os foragidos serem flagrados pelas câmeras. Equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e efetuaram as capturas.



Os foragidos foram apresentados na Polinter. As ordens judiciais, após conclusão da identificação humana, acabaram cumpridas pela Polícia Civil. A ferramenta alcançou 1.282 foragidos da Justiça desde a sua implantação, em dezembro de 2018.