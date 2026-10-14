Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

PROJETO PEQUENO CIDADÃO

SAC terá atendimento exclusivo para crianças e adolescentes neste sábado

Ação acontece em Salvador, Região Metropolitana e interior da Bahia

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Atendimento para crianças no SAC
Atendimento para crianças no SAC - Foto: Divulgação/SAC

O SAC vai realizar um atendimento exclusivo para crianças e adolescentes neste sábado, 17, em unidades baianas. O serviço, que compõe o Projeto Pequeno Cidadão, contempla somente a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A ação acontece em postos de Salvador e Região Metropolitana de Salvador (RMS), interior e SAC Móvel. Durante a estratégia, será realizado atendimento em um ambiente lúdico e preparado para o público infantil.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Como participar?

Nas unidades fixas, o serviço acontecerá mediante agendamento prévio, que deve ser realizado pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Já no SAC Móvel o atendimento é por ordem de chegada e a carreta estará em Ibiqueram, na região da Chapada Diamantina.

Primeira via da carteira de identidade é gratuita. O documento conta com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação.

Para fazer o documento é necessário que a criança esteja acompanhado do pai ou mãe e apresente a certidão de nascimento original em mãos. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia simples.

Leia Também:

EMPREGO

Empresa com 14º salário abre vagas em Camaçari; veja oportunidades
Empresa com 14º salário abre vagas em Camaçari; veja oportunidades imagem

NOVO BENEFÍCIO?

Empregados e aposentados da Embasa podem ser incluídos no Planserv
Empregados e aposentados da Embasa podem ser incluídos no Planserv imagem

MOBILIZAÇÃO

Movimento Hip-Hop reúne lideranças em ato pela democracia
Movimento Hip-Hop reúne lideranças em ato pela democracia imagem

A CIN permite incluir também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Além disso, o documento conta com uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão, bem como um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados.

A nova identidade tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão:

  • de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos;
  • ]12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos;
  • acima de 60 anos, validade indeterminada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Carteira de identidade nacional sac

Relacionadas

Mais lidas