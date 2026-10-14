SAC terá atendimento exclusivo para crianças e adolescentes neste sábado

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O SAC vai realizar um atendimento exclusivo para crianças e adolescentes neste sábado, 17, em unidades baianas. O serviço, que compõe o Projeto Pequeno Cidadão, contempla somente a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A ação acontece em postos de Salvador e Região Metropolitana de Salvador (RMS), interior e SAC Móvel. Durante a estratégia, será realizado atendimento em um ambiente lúdico e preparado para o público infantil.

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Como participar?

Nas unidades fixas, o serviço acontecerá mediante agendamento prévio, que deve ser realizado pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Já no SAC Móvel o atendimento é por ordem de chegada e a carreta estará em Ibiqueram, na região da Chapada Diamantina.

Primeira via da carteira de identidade é gratuita. O documento conta com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação.

Para fazer o documento é necessário que a criança esteja acompanhado do pai ou mãe e apresente a certidão de nascimento original em mãos. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia simples.

A CIN permite incluir também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Além disso, o documento conta com uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão, bem como um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados.

A nova identidade tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: