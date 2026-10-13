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MOBILIZAÇÃO

Movimento Hip-Hop reúne lideranças em ato pela democracia

Encontro nos Barris abordou a mobilização popular contra o avanço da extrema direita

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
O movimento Hip-Hop de Salvador e Região Metropolitana reuniu cerca de 100 lideranças na pista de skate dos Barris
O movimento Hip-Hop de Salvador e Região Metropolitana reuniu cerca de 100 lideranças na pista de skate dos Barris - Foto: Coscarque

O movimento Hip-Hop de Salvador e Região Metropolitana reuniu cerca de 100 lideranças na pista de skate dos Barris, nesta terça-feira, 13, para discutir a defesa da democracia, os direitos sociais e a participação política. O encontro também abordou a mobilização popular contra o avanço da extrema direita.

Realizada das 17h às 21h, a atividade contou com artistas, militantes e agentes culturais para debater o cenário político brasileiro e fortalecer a articulação entre coletivos. Participaram grupos como Slam das Minas Bahia, 3º Round, Batalha Aruanda, ArteQtransforma, Reza, Fábrica de Rimas e Musas, entre outros.

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Os participantes também discutiram a atuação do Hip-Hop nos movimentos populares e o papel da cultura na valorização das juventudes negras e periféricas, na ocupação dos espaços públicos e na luta por direitos.

"O Hip-Hop vai muito além da música, da dança, do graffiti, do DJ e do conhecimento. É uma cultura que educa, conscientiza, denuncia desigualdades, reivindica direitos e transforma realidades nas periferias. É também um movimento político e social, que fortalece a identidade, a ancestralidade e o protagonismo da juventude", afirma Gold CBX, MC e militante do movimento Hip-Hop.

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Imagem ilustrativa da imagem Movimento Hip-Hop reúne lideranças em ato pela democracia
Foto: Coscarque

Diante da polarização política, os organizadores ressaltaram a importância de criar espaços de diálogo para que os jovens compreendam o cenário nacional e façam suas escolhas com consciência e responsabilidade.

"E é importante deixar claro: o Hip-Hop tem lado, sim, e nós sabemos muito bem qual é o nosso lado. É o lado das nossas lutas, da nossa história, da resistência das periferias e da defesa dos direitos da juventude. Precisamos fortalecer nossa união, respeitar nossas diferenças e compreender que, quando o assunto são as pautas históricas do movimento, a organização coletiva é fundamental", complementou Gold CBX.

A reunião também definiu encaminhamentos para novas ações de debate e mobilização. A proposta é dar continuidade à articulação nos territórios e ampliar a participação do Hip-Hop nas discussões políticas do país. Ainda não foram divulgadas novas datas para encontros.

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hip-hop Bahia Política

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