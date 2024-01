Saiba qual era a situação do ônibus envolvido no acidente na BR-324 | A TARDE

O ônibus envolvido no acidente com caminhão, ocasionando a morte de 25 pessoas, estava regular e o motorista com o cadastro em dia. A informação foi divulgada pela Agência Reguladora Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente, mas informações preliminares apontam que Micro-ônibus que bateu em caminhão na BR-324 estaria na contramão.

Em nota, a empresa Naldo Turismo, responsável pelo ônibus, lamentou o acidente, se solidarizou com a família das vítimas e disse que tem ajudado a Prefeitura de Jacobina a agilizar a liberação dos corpos e translado para o município.

Até o momento, não se sabe o que motivou o acidente, que é o mais fatal desde 2011.

>> Veja a lista de passageiros que estava em micro-ônibus de Jacobina

>> Saiba para onde foram levados os sobreviventes do acidente na BR-324

O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 23h30, no km 381 da BR-324, em trecho da cidade de São José do Jacuípe, a cerca de 300 km de Salvador.

Os passageiros do ônibus moravam em Jacobina e viajaram na noite do sábado, 6, para a praia de Guarajuba, distrito turístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e retornaram para o município na noite de domingo, 7.

As 25 vítimas que morreram são: 23 pessoas que estavam no ônibus de passeio e três no caminhão. 24 delas morreram no local do acidente e uma após ser levado para um hospital da região.



>> Filha do dono da empresa de ônibus está entre vítimas de acidente



>> Sobrevivente do acidente não sabe que perdeu mãe, filha e noivo